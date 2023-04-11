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Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог
Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог
Судьба "остатков" Украины будет решаться не Киевом или Варшавой, а более серьезными геополитическими субъектами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T18:42
2023-04-11T18:42
радио "спутник в крыму"
новости
политика
андрей никифоров
мнения
анджей дуда
владимир зеленский (президент украины)
в мире
польша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Судьба "остатков" Украины будет решаться не Киевом или Варшавой, а более серьезными геополитическими субъектами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя публикацию в польских СМИ о том, что власти Украины готовы отдать Польше западные территории в обмен на военную и финансовую помощь.Ранее польский обозреватель Марек Галась в статье для газеты Niezależny Dziennik Polityczny сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные области страны за помощь в контрнаступлении. Кроме того, по версии журналиста, Зеленский предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины. По его словам, Зеленский "не может скрыться от США", и поэтому "должен найти средства рассчитаться" с Западом "любой ценой, даже путем территориальных уступок".В то же время, считает политолог, эта перспектива на данный момент находится "далеко за линией горизонта".Тем не менее, когда этот день настанет, "более серьезные субъекты" будут принимать решения по Украине, а всем "шакалам и гиенам будет велено взять под козырек и выполнять то, о чем договорятся старшие", добавил эксперт.Ранее румынский парламентарий Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях и аннексию территорий, которые сейчас являются частью Украины. В документе предлагается присоединить к Румынии "Северную Буковину, Герцу, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Серпилор".МИД Украины инициировало наложение на Шошоакэ санкций по обвинению в "создании угрозу национальной безопасности".Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – экспертПольша разместит HIMARS на границе с РоссиейЧем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"
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новости, политика, андрей никифоров, мнения, анджей дуда, владимир зеленский (президент украины), в мире, польша, украина, контрнаступление всу, сша
Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог

Политолог Никифоров: не Зеленский и не Дуда будут решать, кому достанутся остатки Украины

18:42 11.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Судьба "остатков" Украины будет решаться не Киевом или Варшавой, а более серьезными геополитическими субъектами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя публикацию в польских СМИ о том, что власти Украины готовы отдать Польше западные территории в обмен на военную и финансовую помощь.
Ранее польский обозреватель Марек Галась в статье для газеты Niezależny Dziennik Polityczny сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные области страны за помощь в контрнаступлении. Кроме того, по версии журналиста, Зеленский предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины. По его словам, Зеленский "не может скрыться от США", и поэтому "должен найти средства рассчитаться" с Западом "любой ценой, даже путем территориальных уступок".
"Уже особо не скрывается, что Киев принимает решение за решением, которые, по сути дела, сдают польским "стратегическим партнерам" остатки Украины. Во что это выльется? Думаю, что это будет решать не Зеленский и не президент (Польши Анджей) Дуда. Остатки Украины будут распределяться за столом переговоров, скажем так, "взрослыми" политическим акторами", – сказал Никифоров.
В то же время, считает политолог, эта перспектива на данный момент находится "далеко за линией горизонта".
Тем не менее, когда этот день настанет, "более серьезные субъекты" будут принимать решения по Украине, а всем "шакалам и гиенам будет велено взять под козырек и выполнять то, о чем договорятся старшие", добавил эксперт.
Ранее румынский парламентарий Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях и аннексию территорий, которые сейчас являются частью Украины. В документе предлагается присоединить к Румынии "Северную Буковину, Герцу, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Серпилор".
МИД Украины инициировало наложение на Шошоакэ санкций по обвинению в "создании угрозу национальной безопасности".
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Радио "Спутник в Крыму"НовостиПолитикаАндрей НикифоровМненияАнджей ДудаВладимир Зеленский (президент Украины)В миреПольшаУкраинаКонтрнаступление ВСУСША
 
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