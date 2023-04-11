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Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог

Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог

Судьба "остатков" Украины будет решаться не Киевом или Варшавой, а более серьезными геополитическими субъектами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T18:42

2023-04-11T18:42

2023-04-11T18:42

радио "спутник в крыму"

новости

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андрей никифоров

мнения

анджей дуда

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Судьба "остатков" Украины будет решаться не Киевом или Варшавой, а более серьезными геополитическими субъектами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя публикацию в польских СМИ о том, что власти Украины готовы отдать Польше западные территории в обмен на военную и финансовую помощь.Ранее польский обозреватель Марек Галась в статье для газеты Niezależny Dziennik Polityczny сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные области страны за помощь в контрнаступлении. Кроме того, по версии журналиста, Зеленский предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины. По его словам, Зеленский "не может скрыться от США", и поэтому "должен найти средства рассчитаться" с Западом "любой ценой, даже путем территориальных уступок".В то же время, считает политолог, эта перспектива на данный момент находится "далеко за линией горизонта".Тем не менее, когда этот день настанет, "более серьезные субъекты" будут принимать решения по Украине, а всем "шакалам и гиенам будет велено взять под козырек и выполнять то, о чем договорятся старшие", добавил эксперт.Ранее румынский парламентарий Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях и аннексию территорий, которые сейчас являются частью Украины. В документе предлагается присоединить к Румынии "Северную Буковину, Герцу, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Серпилор".МИД Украины инициировало наложение на Шошоакэ санкций по обвинению в "создании угрозу национальной безопасности".Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – экспертПольша разместит HIMARS на границе с РоссиейЧем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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