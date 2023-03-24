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В Румынии предложили присоединить часть Украины - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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В Румынии предложили присоединить часть Украины
В Румынии предложили присоединить часть Украины - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Румынии предложили присоединить часть Украины
МИД Украины инициирует наложение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоакэ как лица, "создающего угрозу национальной безопасности", написал спикер... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T17:44
2023-03-24T18:21
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. МИД Украины инициирует наложение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоакэ как лица, "создающего угрозу национальной безопасности", написал спикер украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook*.Румынский парламентарий зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях и аннексию территорий, которые сейчас являются частью Украины. Диана Шошоакэ предполагает, что это можно провести законом, причем уже в 2027 году, пишет румынское издание Hotnews. В законопроекте предлагается присоединить к Румынии "Северную Буковину, Герцу, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Серпилор".Северная Буковина включает часть украинской Черновицкой области, города Измаил и Болград находятся в Одесской области, Кагул – в Молдавии. Марамуреш – современный регион Румынии, граничащий с Ивано-Франковской и Закарпатской областью, а Серпилором румыны называют Змеиный остров в Черном море. Там находятся значительные запасы нефти и газа, и поэтому Румыния официально претендовала на эту часть территории. Спор между Украиной и Румынией по этому поводу завершил Международный суд ОНН в 2009 году.Представитель украинской дипломатии обвинил в произошедшем "руку Кремля" и назвал это "классическим примером русского реваншизма".Произошедшее РИА Новости Крым прокомментировала руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева. Эксперт напомнила, что и сама Румыния как государство когда-то появилась на политической карте благодаря Российской империи."На этом можно было бы и остановиться, комментируя территориальные претензии со стороны румынских националистов, - иронизирует Киселева. - Но в истории XX века был момент, когда Румыния являлась военно-политическим союзником нацистской Германии, а румынская армия - активным участником захвата советских территорий (в том числе и Крыма – ред.)".По словам политолога, именно в благодарность за военные усилия Гитлер отдал под управление своему военному союзнику - диктатору Румынии Антонеску - обширные территории, населенные этническими румынами. Это была часть Буковины и Транснистрия, то есть оккупированные в годы Великой Отечественной войны территории Винницкой, Николаевской, Одесской областей, а также Молдавии.В сентябре прошлого года о грядущем развале Украины писал экс-глава МИД Румынии Андрей Марга, который назвал ее границы "неестественными, потому что она должна уступить часть своих земель России, Польше, Венгрии и Румынии". Теперь, как видим, на общественное обсуждение предлагаются уже не просто слова, а конкретный механизм действий.По мнению политолога Марата Баширова, вероятность раздела Украины на несколько территорий в ближайший год весьма велика. Он считает, в конечном итоге Польша и Румыния будут претендовать на те украинские земли, которые в какой-то период истории были частью их государств.*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенаЧитайте также на РИА Новости Крым:Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на УкраинеПо корейскому сценарию: насколько вероятен раздел УкраиныЭксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную Украину
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
румыния, украина, наталья киселева, форго, в мире, диана шошоакэ, олег николенко, политика, история
В Румынии предложили присоединить часть Украины

Румынский сенатор предложила присоединить часть Украины: Киев угрожает санкциями

17:44 24.03.2023 (обновлено: 18:21 24.03.2023)
 
© flickr.com/SorinaФлаг Румынии
Флаг Румынии
© flickr.com/Sorina
Читать в
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. МИД Украины инициирует наложение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоакэ как лица, "создающего угрозу национальной безопасности", написал спикер украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook*.
Румынский парламентарий зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях и аннексию территорий, которые сейчас являются частью Украины. Диана Шошоакэ предполагает, что это можно провести законом, причем уже в 2027 году, пишет румынское издание Hotnews. В законопроекте предлагается присоединить к Румынии "Северную Буковину, Герцу, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Серпилор".
Северная Буковина включает часть украинской Черновицкой области, города Измаил и Болград находятся в Одесской области, Кагул – в Молдавии. Марамуреш – современный регион Румынии, граничащий с Ивано-Франковской и Закарпатской областью, а Серпилором румыны называют Змеиный остров в Черном море. Там находятся значительные запасы нефти и газа, и поэтому Румыния официально претендовала на эту часть территории. Спор между Украиной и Румынией по этому поводу завершил Международный суд ОНН в 2009 году.
Представитель украинской дипломатии обвинил в произошедшем "руку Кремля" и назвал это "классическим примером русского реваншизма".
Произошедшее РИА Новости Крым прокомментировала руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева. Эксперт напомнила, что и сама Румыния как государство когда-то появилась на политической карте благодаря Российской империи.
"На этом можно было бы и остановиться, комментируя территориальные претензии со стороны румынских националистов, - иронизирует Киселева. - Но в истории XX века был момент, когда Румыния являлась военно-политическим союзником нацистской Германии, а румынская армия - активным участником захвата советских территорий (в том числе и Крыма – ред.)".
По словам политолога, именно в благодарность за военные усилия Гитлер отдал под управление своему военному союзнику - диктатору Румынии Антонеску - обширные территории, населенные этническими румынами. Это была часть Буковины и Транснистрия, то есть оккупированные в годы Великой Отечественной войны территории Винницкой, Николаевской, Одесской областей, а также Молдавии.
"Эти территории являются частью амбициозного проекта "Великая Румыния", играющего важную роль в политической жизни страны, - продолжила эксперт. - Таким образом, заявление румынского сенатора присоединилось к хору польских и венгерских политиков, которые однозначно говорят о своих видах на аннексию земель разваливающейся Украины. Но, "разевая роток" на территории соседнего государства, румынскому руководству стоит помнить, что куда более обоснованные претензии на часть ее современной территории имеет Венгрия", напомнила Наталья Киселева.
В сентябре прошлого года о грядущем развале Украины писал экс-глава МИД Румынии Андрей Марга, который назвал ее границы "неестественными, потому что она должна уступить часть своих земель России, Польше, Венгрии и Румынии". Теперь, как видим, на общественное обсуждение предлагаются уже не просто слова, а конкретный механизм действий.
По мнению политолога Марата Баширова, вероятность раздела Украины на несколько территорий в ближайший год весьма велика. Он считает, в конечном итоге Польша и Румыния будут претендовать на те украинские земли, которые в какой-то период истории были частью их государств.
*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРумынияУкраинаНаталья КиселеваФорГОВ миреДиана ШошоакэОлег НиколенкоПолитикаИстория
 
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