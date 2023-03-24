https://crimea.ria.ru/20230324/v-rumynii-predlozhili-prisoedinit-chast-ukrainy-1127754740.html

В Румынии предложили присоединить часть Украины

В Румынии предложили присоединить часть Украины - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Румынии предложили присоединить часть Украины

МИД Украины инициирует наложение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоакэ как лица, "создающего угрозу национальной безопасности", написал спикер... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T17:44

2023-03-24T17:44

2023-03-24T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. МИД Украины инициирует наложение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоакэ как лица, "создающего угрозу национальной безопасности", написал спикер украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook*.Румынский парламентарий зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях и аннексию территорий, которые сейчас являются частью Украины. Диана Шошоакэ предполагает, что это можно провести законом, причем уже в 2027 году, пишет румынское издание Hotnews. В законопроекте предлагается присоединить к Румынии "Северную Буковину, Герцу, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Серпилор".Северная Буковина включает часть украинской Черновицкой области, города Измаил и Болград находятся в Одесской области, Кагул – в Молдавии. Марамуреш – современный регион Румынии, граничащий с Ивано-Франковской и Закарпатской областью, а Серпилором румыны называют Змеиный остров в Черном море. Там находятся значительные запасы нефти и газа, и поэтому Румыния официально претендовала на эту часть территории. Спор между Украиной и Румынией по этому поводу завершил Международный суд ОНН в 2009 году.Представитель украинской дипломатии обвинил в произошедшем "руку Кремля" и назвал это "классическим примером русского реваншизма".Произошедшее РИА Новости Крым прокомментировала руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева. Эксперт напомнила, что и сама Румыния как государство когда-то появилась на политической карте благодаря Российской империи."На этом можно было бы и остановиться, комментируя территориальные претензии со стороны румынских националистов, - иронизирует Киселева. - Но в истории XX века был момент, когда Румыния являлась военно-политическим союзником нацистской Германии, а румынская армия - активным участником захвата советских территорий (в том числе и Крыма – ред.)".По словам политолога, именно в благодарность за военные усилия Гитлер отдал под управление своему военному союзнику - диктатору Румынии Антонеску - обширные территории, населенные этническими румынами. Это была часть Буковины и Транснистрия, то есть оккупированные в годы Великой Отечественной войны территории Винницкой, Николаевской, Одесской областей, а также Молдавии.В сентябре прошлого года о грядущем развале Украины писал экс-глава МИД Румынии Андрей Марга, который назвал ее границы "неестественными, потому что она должна уступить часть своих земель России, Польше, Венгрии и Румынии". Теперь, как видим, на общественное обсуждение предлагаются уже не просто слова, а конкретный механизм действий.По мнению политолога Марата Баширова, вероятность раздела Украины на несколько территорий в ближайший год весьма велика. Он считает, в конечном итоге Польша и Румыния будут претендовать на те украинские земли, которые в какой-то период истории были частью их государств.*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенаЧитайте также на РИА Новости Крым:Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на УкраинеПо корейскому сценарию: насколько вероятен раздел УкраиныЭксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную Украину

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Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

румыния, украина, наталья киселева, форго, в мире, диана шошоакэ, олег николенко, политика, история