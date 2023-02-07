https://crimea.ria.ru/20230207/po-koreyskomu-stsenariyu-naskolko-veroyaten-razdel-ukrainy-1126829325.html
По корейскому сценарию: насколько вероятен раздел Украины
По корейскому сценарию: насколько вероятен раздел Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2023
По корейскому сценарию: насколько вероятен раздел Украины
Вероятность раздела Украины на несколько территорий в ближайший год весьма велика, но называть это "корейским сценарием" было бы ошибочно. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T12:32
2023-02-07T12:32
2023-02-07T12:32
эксклюзивы риа новости крым
украина
мнения
политика
марат баширов
сво
алексей арестович
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_126863c4834f0305bdb215fe46043cbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вероятность раздела Украины на несколько территорий в ближайший год весьма велика, но называть это "корейским сценарием" было бы ошибочно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Марат Баширов, комментируя прогноз экс-советника главы офиса президента Украины Алексей Арестовича.Украина будет разделенаРанее Арестович заявил, что вооруженный конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы. По его мнению, Украина может "повторить сценарий двух Корей", при этом оставшаяся под контролем Киева часть страны должна получить от Запада гарантии безопасности.Арестович – транслятор идей "партии мира" в СШАПо мнению политолога, Арестович в данном случае транслирует позицию одной из групп американской элиты, которая нацелена на достижение перемирия с Россией. Эту группу, в частности, представляют директор ЦРУ Уильям Бернс и бывший госсекретарь США Джон Керри."Мы знает, что тот же (госсекретарь США Энтони) Блинкен очень жестко стоит на позиции, что нужно продолжать поддерживать конфликт и "воевать до последнего украинца". При этом те же Бернс и Керри, представляющие "партию перемирия", ищут какую-то формулу, на основе которой можно будет договориться с Россией, пусть даже поменяв Зеленского", - пояснил аналитик.В то же время, когда говорят про корейскую модель, подразумевается, что когда-нибудь две Кореи объединятся, однако "раздел Украины не подразумевает объединения в будущем", отметил Баширов."В моем представлении все-таки в конечном итоге Польша и Румыния будут претендовать на те украинские земли, которые в какой-то период истории были частью их государств", - заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Просто хотелки: Медведев оценил слова о корейском сценарии для УкраиныАрестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле бояБуданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины
https://crimea.ria.ru/20230123/ukrainskie-oligarkhi-ne-veryat-v-pobedu-zelenskogo---chto-budet-dalshe-1126527677.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa17289a3313cae3329579275740714d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
украина, мнения, политика, марат баширов, сво, алексей арестович, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Вероятность раздела Украины на несколько территорий в ближайший год весьма велика, но называть это "корейским сценарием" было бы ошибочно. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог Марат Баширов, комментируя прогноз экс-советника главы офиса президента Украины Алексей Арестовича.
Украина будет разделена
Ранее Арестович заявил, что вооруженный конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы. По его мнению, Украина может "повторить сценарий двух Корей", при этом оставшаяся под контролем Киева часть страны должна получить от Запада гарантии безопасности.
"То, что Украина будет разделена – безусловно. Считаю, она развалится на три или четыре территории, это очень вероятный сценарий на ближайший год. Но называть это "корейским сценарием" немного неверно. В Корее был конфликт между очень крупными игроками в лице США с одной стороны и СССР и Китаем – с другой. Подоплека происходящего на Украине совершенно другая. То, что мы называем специальной военной операцией – это борьба за принципы и ценности русского мира", - сказал Баширов.
Арестович – транслятор идей "партии мира" в США
По мнению политолога, Арестович в данном случае транслирует позицию одной из групп американской элиты, которая нацелена на достижение перемирия с Россией. Эту группу, в частности, представляют директор ЦРУ Уильям Бернс и бывший госсекретарь США Джон Керри.
"Мы знает, что тот же (госсекретарь США Энтони) Блинкен очень жестко стоит на позиции, что нужно продолжать поддерживать конфликт и "воевать до последнего украинца". При этом те же Бернс и Керри, представляющие "партию перемирия", ищут какую-то формулу, на основе которой можно будет договориться с Россией, пусть даже поменяв Зеленского", - пояснил аналитик.
В то же время, когда говорят про корейскую модель, подразумевается, что когда-нибудь две Кореи объединятся, однако "раздел Украины не подразумевает объединения в будущем", отметил Баширов.
"В моем представлении все-таки в конечном итоге Польша и Румыния будут претендовать на те украинские земли, которые в какой-то период истории были частью их государств", - заключил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым: