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Просто хотелки: Медведев оценил слова о корейском сценарии для Украины

Просто хотелки: Медведев оценил слова о корейском сценарии для Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Просто хотелки: Медведев оценил слова о корейском сценарии для Украины

Вброшенный в информационное пространство тезис о возможном "корейском сценарии" для Украины является не более чем "хотелками" киевского режима и "тезисом для... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T11:57

2023-02-07T11:57

2023-02-07T11:58

дмитрий медведев

украина

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алексей арестович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вброшенный в информационное пространство тезис о возможном "корейском сценарии" для Украины является не более чем "хотелками" киевского режима и "тезисом для внутреннего пользования". Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вооруженный конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы. По его мнению, Украина может "повторить сценарий двух Корей", при этом оставшаяся под контролем Киева часть страны должна получить от Запада гарантии безопасности.При этом, отметил он, украинские пропагандисты умолчали, что раздел Кореи по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. Тогда как Донбасс, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием.В то же время, по мнению замглавы Совбеза РФ, заявление Арестовича является "стеснительно проброшенным тезисом", что никакой победы Киева в конфликте быть не может."В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий", - подытожил Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле бояШумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударамиБуданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины

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дмитрий медведев, украина, политика, алексей арестович, сво, мнения, в мире