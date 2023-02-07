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Буданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины
Буданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Буданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины
Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначение на эту должность руководителя главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова не... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T07:03
2023-02-07T07:03
2023-02-07T07:03
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Чего ждать от смены министра обороны Украины
Чего ждать от смены министра обороны Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначение на эту должность руководителя главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова не повлияет на характер действий Киева в военной сфере, поскольку этот режим является полностью марионеточным. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму"."Буданов – раскрученная фигура, совершенно циничный и прожженный тип, который, скорее всего, имеет к происходящему в террористической сфере такое же отношение, как Резников – к министерству обороны. Но картинку слегка обновили – вот, собственно говоря, и все, что мы сейчас наблюдаем", - сказал эксперт.Он отметил, что кадровые перестановки во властных структурах Украины продолжаются уже несколько недель, только сейчас чистки коснулись чиновников в ранге министров. Однако если заместителей министров, глав различных ведомств и руководителей администраций просто увольняли, то Резникова не убрали, а лишь перевели на другую должность.По мнению политолога, реально на "режим управления тем, что осталось от Украины", могут повлиять не кадровые чистки в Киеве, а "перестановки среди самих кукловодов".Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давил Арахамия заявил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель ГУР минобороны Украины Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоУкраинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше
https://crimea.ria.ru/20230124/bolshaya-chistka-pochemu-zelenskiy-uvolnyaet-svoikh-soratnikov-1126555135.html
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украина, политика, в мире, сво, андрей никифоров, мнения, кирилл буданов
Буданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины
Политолог Никифоров: смена министра обороны Украины не будет иметь военного значения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым
. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначение на эту должность руководителя главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова не повлияет на характер действий Киева в военной сфере, поскольку этот режим является полностью марионеточным. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Буданов – раскрученная фигура, совершенно циничный и прожженный тип, который, скорее всего, имеет к происходящему в террористической сфере такое же отношение, как Резников – к министерству обороны. Но картинку слегка обновили – вот, собственно говоря, и все, что мы сейчас наблюдаем", - сказал эксперт.
Он отметил, что кадровые перестановки во властных структурах Украины продолжаются уже несколько недель, только сейчас чистки коснулись чиновников в ранге министров. Однако если заместителей министров, глав различных ведомств и руководителей администраций просто увольняли, то Резникова не убрали, а лишь перевели на другую должность.
"Здесь, судя по всему, надо более щепетильно относиться к имеющемуся кадровому резерву, поэтому людей не убирают вообще, а как бы перетасовывают эту колоду. Но, думаю, что из Резникова будет такой же руководитель той сферы, куда его сдвигают, как и руководитель министерства обороны – то есть никакой. На самом деле как на пальцах будут закреплены эти марионетки – дело вкуса кукловодов. Они сейчас решили сделать какие-то перемещения. Но на характер действий этого абсолютно марионеточного киевского режима это вряд ли повлияет", - считает Никифоров.
По мнению политолога, реально на "режим управления тем, что осталось от Украины", могут повлиять не кадровые чистки в Киеве, а "перестановки среди самих кукловодов".
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давил Арахамия заявил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель ГУР минобороны Украины Буданов.
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