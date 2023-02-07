https://crimea.ria.ru/20230207/budanov-vmesto-reznikova-chego-zhdat-ot-smeny-ministra-oborony-ukrainy-1126813810.html

Буданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины

Буданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Буданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины

Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначение на эту должность руководителя главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова не... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T07:03

2023-02-07T07:03

2023-02-07T07:03

радио "спутник в крыму"

украина

политика

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андрей никифоров

мнения

кирилл буданов

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Чего ждать от смены министра обороны Украины Чего ждать от смены министра обороны Украины audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначение на эту должность руководителя главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова не повлияет на характер действий Киева в военной сфере, поскольку этот режим является полностью марионеточным. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму"."Буданов – раскрученная фигура, совершенно циничный и прожженный тип, который, скорее всего, имеет к происходящему в террористической сфере такое же отношение, как Резников – к министерству обороны. Но картинку слегка обновили – вот, собственно говоря, и все, что мы сейчас наблюдаем", - сказал эксперт.Он отметил, что кадровые перестановки во властных структурах Украины продолжаются уже несколько недель, только сейчас чистки коснулись чиновников в ранге министров. Однако если заместителей министров, глав различных ведомств и руководителей администраций просто увольняли, то Резникова не убрали, а лишь перевели на другую должность.По мнению политолога, реально на "режим управления тем, что осталось от Украины", могут повлиять не кадровые чистки в Киеве, а "перестановки среди самих кукловодов".Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давил Арахамия заявил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель ГУР минобороны Украины Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Принципиальная ошибка: Арестович подал в отставку"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоУкраинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше

https://crimea.ria.ru/20230124/bolshaya-chistka-pochemu-zelenskiy-uvolnyaet-svoikh-soratnikov-1126555135.html

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украина, политика, в мире, сво, андрей никифоров, мнения, кирилл буданов