https://crimea.ria.ru/20230205/arestovich-vsu-v-skorom-vremeni-ozhidayut-nepriyatnosti-na-pole-boya-1126791796.html

Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя

Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя

Ситуация на фронте складывается не в пользу Вооруженных сил Украины. Такое мнение озвучил в интервью на своем YouTube-канале экс-советник советник офиса... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T13:08

2023-02-05T13:08

2023-02-05T13:08

алексей арестович

украина

всу (вооруженные силы украины)

сво

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125163038_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_dbc68bfbc100d1e8fcd460782ea4748f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на фронте складывается не в пользу Вооруженных сил Украины. Такое мнение озвучил в интервью на своем YouTube-канале экс-советник советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович."Ближайшие два месяца нас ждет кровавая драка в этих местах", – предрек экс-советник. По его оценке, высока вероятность повторения ситуации, которую ВСУ пережили в начале лета прошлого года.Потери ВСУ: удар по Львову и дезертирствоВ июне прошлого года бойцы подразделений ВСУ массово дезертировали на лисичанском направлении. Причиной стал проблемы с продовольствием. В частности, из-за голода военнослужащие оставляли позиции и дезертировали военные 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода войска РФ и ЛНР нанесли большие потери 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, 108-й батальон которой был разгромлен полностью. Из 350 человек в живых осталось только 30. Серьезные потери понес 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ: 150 человек убитыми и около 450 ранеными в разгромленной Мирной Долине (ЛНР), в каждой из рот батальона осталось не более двух десятков солдат, а младший командный состав дезертировал.Военнослужащие 64-го батальона терробороны, который дислоцировался во Львове, также отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбасс. Кроме того, тысячи украинских боевиков были заблокированы войсками ЛНР в ходе наступления на Донбассе и взятия под контроль единственной дороги в Лисичанск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратниковСоветник главы офиса президента Украины Арестович написал заявление об отставкеАрестович хочет стать президентом Украины — СМИ

https://crimea.ria.ru/20220811/arestovich-khochet-stat-prezidentom-ukrainy--smi-1124132049.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей арестович, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, политика, новости