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Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя
Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя
Ситуация на фронте складывается не в пользу Вооруженных сил Украины. Такое мнение озвучил в интервью на своем YouTube-канале экс-советник советник офиса... РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T13:08
2023-02-05T13:08
алексей арестович
украина
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сво
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на фронте складывается не в пользу Вооруженных сил Украины. Такое мнение озвучил в интервью на своем YouTube-канале экс-советник советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович."Ближайшие два месяца нас ждет кровавая драка в этих местах", – предрек экс-советник. По его оценке, высока вероятность повторения ситуации, которую ВСУ пережили в начале лета прошлого года.Потери ВСУ: удар по Львову и дезертирствоВ июне прошлого года бойцы подразделений ВСУ массово дезертировали на лисичанском направлении. Причиной стал проблемы с продовольствием. В частности, из-за голода военнослужащие оставляли позиции и дезертировали военные 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода войска РФ и ЛНР нанесли большие потери 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, 108-й батальон которой был разгромлен полностью. Из 350 человек в живых осталось только 30. Серьезные потери понес 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ: 150 человек убитыми и около 450 ранеными в разгромленной Мирной Долине (ЛНР), в каждой из рот батальона осталось не более двух десятков солдат, а младший командный состав дезертировал.Военнослужащие 64-го батальона терробороны, который дислоцировался во Львове, также отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбасс. Кроме того, тысячи украинских боевиков были заблокированы войсками ЛНР в ходе наступления на Донбассе и взятия под контроль единственной дороги в Лисичанск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратниковСоветник главы офиса президента Украины Арестович написал заявление об отставкеАрестович хочет стать президентом Украины — СМИ
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алексей арестович, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, политика, новости
Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя

Арестович предрек ВСУ неприятности на поле боя в ближайшие месяцы

13:08 05.02.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на фронте складывается не в пользу Вооруженных сил Украины. Такое мнение озвучил в интервью на своем YouTube-канале экс-советник советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
"Ситуация на фронте довольно неприятная для нас", – считает Арестович. Он отметил, что вооруженные силы России сосредотачивают основные усилия в районе Артемовска Донецкой Народной республики, а также на угледарском и лиманском направлениях.
"Ближайшие два месяца нас ждет кровавая драка в этих местах", – предрек экс-советник. По его оценке, высока вероятность повторения ситуации, которую ВСУ пережили в начале лета прошлого года.

Потери ВСУ: удар по Львову и дезертирство

В июне прошлого года бойцы подразделений ВСУ массово дезертировали на лисичанском направлении. Причиной стал проблемы с продовольствием. В частности, из-за голода военнослужащие оставляли позиции и дезертировали военные 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода войска РФ и ЛНР нанесли большие потери 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, 108-й батальон которой был разгромлен полностью. Из 350 человек в живых осталось только 30. Серьезные потери понес 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ: 150 человек убитыми и около 450 ранеными в разгромленной Мирной Долине (ЛНР), в каждой из рот батальона осталось не более двух десятков солдат, а младший командный состав дезертировал.
Военнослужащие 64-го батальона терробороны, который дислоцировался во Львове, также отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбасс. Кроме того, тысячи украинских боевиков были заблокированы войсками ЛНР в ходе наступления на Донбассе и взятия под контроль единственной дороги в Лисичанск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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