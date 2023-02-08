https://crimea.ria.ru/20230208/ekspert-obyasnil-opasnost-zakhoda-voysk-polshi-na-zapadnuyu-ukrainu-1126836847.html

Эксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную Украину

Эксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную Украину - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Эксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную Украину

Захват Польшей западных украинских областей означает максимальное приближение НАТО к границам России, поэтому эта часть Украины также должна быть... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T07:01

2023-02-08T07:01

2023-02-08T07:01

польша

украина

политика

сво

всу (вооруженные силы украины)

вадим колесниченко

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Вадим Колесниченко Вадим Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Захват Польшей западных украинских областей означает максимальное приближение НАТО к границам России, поэтому эта часть Украины также должна быть денацифицирована и демилитаризована. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Польша ввязывается в конфликт"Если Западная Украина отойдет под руку Польши, военные базы НАТО приблизятся к границам России, и опасность для нас только повышается. Не думаю, что мы готовы оставить без внимания территорию Западной Украины. Полагаю, она будет демилитаризована и денацифицирована. Да, это будет тяжело, но в противном случае вопросы защиты нашего суверенитета и безопасности нашего народа окончательно решены не будут", – считает эксперт.По словам Колесниченко, Варшава активно ввязывается в украинский конфликт, о чем свидетельствуют ее масштабные поставки Киеву вооружений и наемников. Однако в случае прямого столкновения польских и российских войск вряд ли стоит ожидать коллективного ответа НАТО, полагает аналитик.Имперские амбиции ВаршавыВ конце прошлого года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что США могут рассматривать сценарий вторжения польских войск на Западную Украину в случае успехов России в достижении целей специальной военной операции.По мнению политолога, Польша по "просьбе" украинских властей может ввести свои войска любого вида в западные области Украины и таким образом создать марионеточное государство. В то же время этот сценарий следует рассматривать как долгосрочный, который вряд ли он будет реализован в ближайшее время, считает Солонников.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявлениеПо корейскому сценарию: насколько вероятен раздел УкраиныЭксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на Украине

https://crimea.ria.ru/20230207/po-koreyskomu-stsenariyu-naskolko-veroyaten-razdel-ukrainy-1126829325.html

польша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, политика, сво, всу (вооруженные силы украины), вадим колесниченко