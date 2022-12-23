https://crimea.ria.ru/20221223/ekspert-nazval-uslovie-dlya-vtorzheniya-polshi-na-zapadnuyu-ukrainu-1126084836.html

Эксперт назвал условие для вторжения Польши на Западную Украину

Эксперт назвал условие для вторжения Польши на Западную Украину - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Эксперт назвал условие для вторжения Польши на Западную Украину

США могут рассматривать сценарий вторжения польских войск на Западную Украину в случае успехов России в достижении целей специальной военной операции (СВО)... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T03:28

2022-12-23T03:28

2022-12-23T03:28

сша

польша

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мнения

дмитрий солонников

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. США могут рассматривать сценарий вторжения польских войск на Западную Украину в случае успехов России в достижении целей специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников."Если Россия будет достигать поставленных целей СВО, Штаты будут думать, что делать дальше. На этот случай есть Польша, которая по просьбе украинских властей может ввести свои войска любого вида в западные области (Украины) и таким образом создать маленькое марионеточное государство из трех-пяти нынешних областей Украины", – сказал политолог в эфире телеканала "Sputnik на русском".По мнению Солонникова, это долгосрочный сценарий и вряд ли он будет реализован в ближайшее время, поскольку российские войска сегодня находятся далеко от западных границ Украины.Эксперт также убежден, что США, вопреки прогнозам некоторых СМИ и аналитиков, не откажутся от поддержки Украины, поскольку этот проект выгоден нынешней американской администрации."Украину как проект США будут поддерживать, он крайне выгоден нынешнему руководству США, в него вложены большие средства, на него завязано большое количество человеческого ресурса и ожиданий будущего. Нынешняя Украина никуда не денется, она системно встроена в архитектуру управления обществом, которую строит Вашингтон", – отметил Солонников.Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной УкраиныЭксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на УкраинеНАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси

https://crimea.ria.ru/20221222/zelenskiy-v-ssha-opisal-svoe-videnie-spravedlivogo-mira-s-rossiey-1126068553.html

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сша, польша, украина, сво, россия, мнения, дмитрий солонников, политика