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Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на Украине - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на Украине
Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на Украине - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на Украине
Киев с высокой долей вероятности "выпросит" у НАТО неофициальное участие в конфликте вооруженных формирований из ряда стран Европы, в первую очередь, Польши,... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T08:03
2022-12-14T08:03
радио "спутник в крыму"
вадим петров
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сво
сша
россия
польша
мнения
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Вадим Петров: Когда завершится освобождение Донбасса
Вадим Петров: Когда завершится освобождение Донбасса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Киев с высокой долей вероятности "выпросит" у НАТО неофициальное участие в конфликте вооруженных формирований из ряда стран Европы, в первую очередь, Польши, Румынии и Прибалтики. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.В надежде на кусок пирогаПо словам эксперта, после начала российской специальной военной операции для Киева все сосредоточилось на том, как избежать крупного поражения и продержаться до тех пор, пока НАТО не сочтет возможным принять непосредственное участие в боях на Украине.Он отметил, что в такой ситуации боевые действия "приобретают долгоиграющий характер", поэтому для России принципиально важно как можно быстрее добиться основной цели спецоперации – освободить Донбасс.Головная боль для СШАЧто касается Соединенных Штатов Америки, то они не будут отправлять свои войска на Украину, считает политолог. Максимум, на что пойдет Вашингтон, – увеличит количество своих военных специалистов в ВСУ и персонала для обслуживания поставляемой Киеву американской военной техники и вооружений."Возможны командировочные визиты в Киев и на линию фронта представителей Объединенного комитета начальников штабов. Но не думаю, что Вашингтон пойдет на переброску на украинский фронт своих частей, пока я не вижу необходимости для них это делать. Они уже обжигались в Ираке и Афганистане, для США прямое участие вооруженных сил на поле боя – головная боль", - пояснил аналитик.Также не исключены поставки Киеву более современных видов вооружений НАТО, в том числе танков "Леопард 2", современных образцов дальнобойных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.Поэтому для России главное как можно быстрее разгромить украинскую армию, поскольку с ее разгромом участие других вооруженных сил Запада становится бесполезным, добавил политолог.Ранее Следственный комитет РФ сообщил об участии в зоне специальной военной операции на стороне Украины иностранных наемников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части – Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.Читайте также на РИА Новости Крым:Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на УкраинеВ ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на УкраинеВ НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
https://crimea.ria.ru/20221204/v-ssha-nazvali-sroki-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1125675945.html
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вадим петров, украина, сво, сша, россия, польша, мнения
Эксперт предрек более широкое участие Польши и Румынии в боях на Украине

Эксперт Петров: участие поляков, румын и прибалтов в боях на Украине станет более активным

08:03 14.12.2022
 
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Подбитый БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Киев с высокой долей вероятности "выпросит" у НАТО неофициальное участие в конфликте вооруженных формирований из ряда стран Европы, в первую очередь, Польши, Румынии и Прибалтики. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.

В надежде на кусок пирога

По словам эксперта, после начала российской специальной военной операции для Киева все сосредоточилось на том, как избежать крупного поражения и продержаться до тех пор, пока НАТО не сочтет возможным принять непосредственное участие в боях на Украине.
"Естественно, НАТО пока не собирается делать это официально, но, полагаю, (президент Украины Владимир) Зеленский все-таки выпросит участие каких-то вооруженных формирований. Более широкое участие поляков, румын, прибалтов вполне возможно, тем более, что они очень хотят принять участие в боевых действиях в надежде получить свой кусок пирога. Вряд ли им что-то обломится, тем не менее, они будут пытаться", – сказал Петров в эфире радио "Спутник в Крыму.
Он отметил, что в такой ситуации боевые действия "приобретают долгоиграющий характер", поэтому для России принципиально важно как можно быстрее добиться основной цели спецоперации – освободить Донбасс.
Вадим Петров: Когда завершится освобождение Донбасса
08:03

Головная боль для США

Что касается Соединенных Штатов Америки, то они не будут отправлять свои войска на Украину, считает политолог. Максимум, на что пойдет Вашингтон, – увеличит количество своих военных специалистов в ВСУ и персонала для обслуживания поставляемой Киеву американской военной техники и вооружений.
"Возможны командировочные визиты в Киев и на линию фронта представителей Объединенного комитета начальников штабов. Но не думаю, что Вашингтон пойдет на переброску на украинский фронт своих частей, пока я не вижу необходимости для них это делать. Они уже обжигались в Ираке и Афганистане, для США прямое участие вооруженных сил на поле боя – головная боль", - пояснил аналитик.
Также не исключены поставки Киеву более современных видов вооружений НАТО, в том числе танков "Леопард 2", современных образцов дальнобойных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
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Поэтому для России главное как можно быстрее разгромить украинскую армию, поскольку с ее разгромом участие других вооруженных сил Запада становится бесполезным, добавил политолог.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил об участии в зоне специальной военной операции на стороне Украины иностранных наемников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части – Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.
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