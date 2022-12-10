В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
Глава НАТО Столтенберг оценил вероятность прямого конфликта России и альянса
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. НАТО опасается, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля, при этом глава Альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что прямого конфликта с Россией удастся избежать, пишет РИА Новости.
"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим. Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия", - отметил Столтенберг к комментарии норвежской телекомпании NRK.
Он также считает, что сейчас настало "судьбоносное время для Европы". И подчеркнул, что НАТО стремится не допустить эскалации.
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При этом президент России Владимир Путин заявил, что Запад сознательно идет на обострение международной обстановки, используя Украину и ее население в попытках сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование.
Российский лидер также назвал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к военному конфликту с Россией, разочаровывающими. По мнению президента, "возможно, надо было начинать спецоперацию раньше".
Ранее Столтенберг указывал, что для Украины "вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет", если страна не сохранит собственный суверенитет и независимость. При этом он предрек Украине "ужасную зиму", отметив что Европа также переживает период энергокризиса и роста цен.
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