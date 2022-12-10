https://crimea.ria.ru/20221210/v-nato-opasayutsya-pryamogo-konflikta-s-rossiey-1125791248.html

В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией

В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 10.12.2022

В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией

НАТО опасается, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля, при этом глава Альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что прямого конфликта с Россией... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T10:27

2022-12-10T10:27

2022-12-10T10:27

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. НАТО опасается, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля, при этом глава Альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что прямого конфликта с Россией удастся избежать, пишет РИА Новости. Он также считает, что сейчас настало "судьбоносное время для Европы". И подчеркнул, что НАТО стремится не допустить эскалации.При этом президент России Владимир Путин заявил, что Запад сознательно идет на обострение международной обстановки, используя Украину и ее население в попытках сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование.Российский лидер также назвал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к военному конфликту с Россией, разочаровывающими. По мнению президента, "возможно, надо было начинать спецоперацию раньше".Ранее Столтенберг указывал, что для Украины "вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет", если страна не сохранит собственный суверенитет и независимость. При этом он предрек Украине "ужасную зиму", отметив что Европа также переживает период энергокризиса и роста цен.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО – экспертыНАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - БлинкенВ НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20221130/nato-gotovitsya-k-nastupleniyu-u-granits-rossii-i-belarusi-1125624131.html

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нато, украина, россия, йенс столтенберг, политика, в мире, европейский союз, минские соглашения, сво