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В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 10.12.2022
В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
НАТО опасается, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля, при этом глава Альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что прямого конфликта с Россией... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T10:27
2022-12-10T10:27
нато
украина
россия
йенс столтенберг
политика
в мире
европейский союз
минские соглашения
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. НАТО опасается, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля, при этом глава Альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что прямого конфликта с Россией удастся избежать, пишет РИА Новости. Он также считает, что сейчас настало "судьбоносное время для Европы". И подчеркнул, что НАТО стремится не допустить эскалации.При этом президент России Владимир Путин заявил, что Запад сознательно идет на обострение международной обстановки, используя Украину и ее население в попытках сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование.Российский лидер также назвал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к военному конфликту с Россией, разочаровывающими. По мнению президента, "возможно, надо было начинать спецоперацию раньше".Ранее Столтенберг указывал, что для Украины "вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет", если страна не сохранит собственный суверенитет и независимость. При этом он предрек Украине "ужасную зиму", отметив что Европа также переживает период энергокризиса и роста цен.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО – экспертыНАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - БлинкенВ НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
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нато, украина, россия, йенс столтенберг, политика, в мире, европейский союз, минские соглашения, сво
В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией

Глава НАТО Столтенберг оценил вероятность прямого конфликта России и альянса

10:27 10.12.2022
 
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. НАТО опасается, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля, при этом глава Альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что прямого конфликта с Россией удастся избежать, пишет РИА Новости.

"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим. Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия", - отметил Столтенберг к комментарии норвежской телекомпании NRK.

Он также считает, что сейчас настало "судьбоносное время для Европы". И подчеркнул, что НАТО стремится не допустить эскалации.
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Российский лидер также назвал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к военному конфликту с Россией, разочаровывающими. По мнению президента, "возможно, надо было начинать спецоперацию раньше".
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Ранее Столтенберг указывал, что для Украины "вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет", если страна не сохранит собственный суверенитет и независимость. При этом он предрек Украине "ужасную зиму", отметив что Европа также переживает период энергокризиса и роста цен.
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