https://crimea.ria.ru/20221129/nato-rassmatrivaet-chernoe-more-kak-element-oborony---blinken-1125604556.html

НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен

НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен - РИА Новости Крым, 29.11.2022

НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об увеличении присутствия НАТО "от Черного до Балтийского моря". РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T19:44

2022-11-29T19:44

2022-11-29T19:44

нато

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

черное море

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об увеличении присутствия НАТО "от Черного до Балтийского моря".В ходе пресс-конференции в столице Румынии Бухаресте Блинкен заявил о стратегическом значении Черноморского региона для Североатлантического альянса как важного "элемента обороны". В связи с этим страны-члены альянса укрепляют свое взаимодействие в рамках черноморской стратегии.США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – Лавров >>Также он отметил приверженность США выстраиванию современных и оперативно совместимых вооруженных сил, "что будет полезно во всем пространстве НАТО, включая Черное море".Ранее политолог Ирхин рассказал, зачем США нужен Крым.

https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html

черное море

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нато, джозеф байден, президент сша (joseph biden), черное море, политика