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НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен
НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен - РИА Новости Крым, 29.11.2022
НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об увеличении присутствия НАТО "от Черного до Балтийского моря". РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T19:44
2022-11-29T19:44
нато
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
черное море
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об увеличении присутствия НАТО "от Черного до Балтийского моря".В ходе пресс-конференции в столице Румынии Бухаресте Блинкен заявил о стратегическом значении Черноморского региона для Североатлантического альянса как важного "элемента обороны". В связи с этим страны-члены альянса укрепляют свое взаимодействие в рамках черноморской стратегии.США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – Лавров &gt;&gt;Также он отметил приверженность США выстраиванию современных и оперативно совместимых вооруженных сил, "что будет полезно во всем пространстве НАТО, включая Черное море".Ранее политолог Ирхин рассказал, зачем США нужен Крым.
https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html
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нато, джозеф байден, президент сша (joseph biden), черное море, политика
НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен

Госсекретарь США заявил о намерении НАТО увеличивать присутствие в Черном море

19:44 29.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об увеличении присутствия НАТО "от Черного до Балтийского моря".
В ходе пресс-конференции в столице Румынии Бухаресте Блинкен заявил о стратегическом значении Черноморского региона для Североатлантического альянса как важного "элемента обороны". В связи с этим страны-члены альянса укрепляют свое взаимодействие в рамках черноморской стратегии.
США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – Лавров >>
"Наше движение вперед не сдержать. Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО, чтобы эффективно доносить (содержание – ред.) нашей черноморской стратегии и укреплять ее", – приводит слова американского политика ТАСС.
Также он отметил приверженность США выстраиванию современных и оперативно совместимых вооруженных сил, "что будет полезно во всем пространстве НАТО, включая Черное море".
Ранее политолог Ирхин рассказал, зачем США нужен Крым.
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