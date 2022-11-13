США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – Лавров

"НАТО уже не говорит о том, что это сугубо оборонительный альянс. Оборонительным он был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза - непонятно, от кого они оборонялись, - они эту линию обороны передвигали вплотную к нашим границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы", - отметил глава МИД РФ.