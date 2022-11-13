США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – Лавров
Лавров: США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его
10:28 13.11.2022 (обновлено: 10:32 13.11.2022)
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), милитаризируя его, с целью сдержать Китай и Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, и Североатлантический альянс. Не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути дела конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР", - сказал он журналистам по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.
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По словам Лаврова, НАТО уже не заявляет о своей оборонительной сущности и теперь претендует на то, чтобы играть ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "сдвигая так называемую линию обороны к Южно-Китайскому морю".
"НАТО уже не говорит о том, что это сугубо оборонительный альянс. Оборонительным он был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза - непонятно, от кого они оборонялись, - они эту линию обороны передвигали вплотную к нашим границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы", - отметил глава МИД РФ.