https://crimea.ria.ru/20221128/pochemu-ssha-interesuet-krym--mnenie-politologa-1125575506.html

Почему США интересует Крым — мнение политолога

Почему США интересует Крым — мнение политолога - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Почему США интересует Крым — мнение политолога

Американцы считают Крым точкой давления на государственное руководство России так как он имеет сакральное значение для россиян еще со времен правления Екатерины РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T12:29

2022-11-28T12:29

2022-11-28T12:29

радио "спутник в крыму"

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Американцы считают Крым точкой давления на государственное руководство России так как он имеет сакральное значение для россиян еще со времен правления Екатерины Великой, поэтому США используют его в информационной войне. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Поэтому, по его словам, у американцев стоит задача разогнать сообщения о наступлении на Крым и поддерживать их в информационном поле как можно дольше, чтобы влиять на настроения внутри государства."Екатерина II, присоединив Крым, сделала себя бессмертной и Великой императрицей, а Владимир Путин (присоединив Крым — ред.), тем самым обеспечил крымский консенсус. Поэтому любая угроза потери Крыма автоматически бьет по политическому имиджу и рейтингу правящей элиты", — пояснил эксперт.При этом, по мнению специалиста, Запад не имеет никакого желания выводить конфликт за пределы Украины, хотя и не верит в серьезную угрозу применения ядерного оружия.По мнению политолога Андрея Никифорова, заявлениями о "возвращении" Крыма руководители киевского режима пытаются посеять панику на полуострове, оснований для которой нет.Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. По мнению сенатора, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Киеву в этой авантюре.

https://crimea.ria.ru/20220825/eks-senator-ssha-nazval-glupostyu-zhelanie-zelenskogo-vernut-krym-1124285581.html

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политика, сша, крым