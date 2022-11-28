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Почему США интересует Крым — мнение политолога - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221128/pochemu-ssha-interesuet-krym--mnenie-politologa-1125575506.html
Почему США интересует Крым — мнение политолога
Почему США интересует Крым — мнение политолога - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Почему США интересует Крым — мнение политолога
Американцы считают Крым точкой давления на государственное руководство России так как он имеет сакральное значение для россиян еще со времен правления Екатерины РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T12:29
2022-11-28T12:29
радио "спутник в крыму"
политика
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Американцы считают Крым точкой давления на государственное руководство России так как он имеет сакральное значение для россиян еще со времен правления Екатерины Великой, поэтому США используют его в информационной войне. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Поэтому, по его словам, у американцев стоит задача разогнать сообщения о наступлении на Крым и поддерживать их в информационном поле как можно дольше, чтобы влиять на настроения внутри государства."Екатерина II, присоединив Крым, сделала себя бессмертной и Великой императрицей, а Владимир Путин (присоединив Крым — ред.), тем самым обеспечил крымский консенсус. Поэтому любая угроза потери Крыма автоматически бьет по политическому имиджу и рейтингу правящей элиты", — пояснил эксперт.При этом, по мнению специалиста, Запад не имеет никакого желания выводить конфликт за пределы Украины, хотя и не верит в серьезную угрозу применения ядерного оружия.По мнению политолога Андрея Никифорова, заявлениями о "возвращении" Крыма руководители киевского режима пытаются посеять панику на полуострове, оснований для которой нет.Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. По мнению сенатора, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Киеву в этой авантюре.
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политика, сша, крым
Почему США интересует Крым — мнение политолога

Политолог рассказал, зачем США нужен Крым

12:29 28.11.2022
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Американцы считают Крым точкой давления на государственное руководство России так как он имеет сакральное значение для россиян еще со времен правления Екатерины Великой, поэтому США используют его в информационной войне. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.

"Их интересует Крым как не российская территория. Исследования психологической матрицы русского народа показали следующее: Крым играет сакральное значение для большей части населения российской федерации и в принципе русских", — заявил политолог в эфире радио "Спутник в Крыму".

Поэтому, по его словам, у американцев стоит задача разогнать сообщения о наступлении на Крым и поддерживать их в информационном поле как можно дольше, чтобы влиять на настроения внутри государства.
"Екатерина II, присоединив Крым, сделала себя бессмертной и Великой императрицей, а Владимир Путин (присоединив Крым — ред.), тем самым обеспечил крымский консенсус. Поэтому любая угроза потери Крыма автоматически бьет по политическому имиджу и рейтингу правящей элиты", — пояснил эксперт.
При этом, по мнению специалиста, Запад не имеет никакого желания выводить конфликт за пределы Украины, хотя и не верит в серьезную угрозу применения ядерного оружия.
"Они не верят, что Россия способна применить ядерное оружие по США. Этот страх у американских и британских элит отсутствует", — акцентировал Ирхин.
По мнению политолога Андрея Никифорова, заявлениями о "возвращении" Крыма руководители киевского режима пытаются посеять панику на полуострове, оснований для которой нет.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. По мнению сенатора, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Киеву в этой авантюре.
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