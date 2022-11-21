https://crimea.ria.ru/20221121/kiev-pytaetsya-poseyat-paniku-obeschaniyami-otvoevat-krym--politolog-1125463851.html

Киев пытается посеять панику обещаниями "отвоевать" Крым – политолог

Киев пытается посеять панику обещаниями "отвоевать" Крым – политолог - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Киев пытается посеять панику обещаниями "отвоевать" Крым – политолог

Заявлениями о "возвращении" Крыма руководители киевского режима пытаются посеять панику на полуострове, оснований для которой нет, убежден политолог Андрей... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T11:29

2022-11-21T11:29

2022-11-21T11:29

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Заявлениями о "возвращении" Крыма руководители киевского режима пытаются посеять панику на полуострове, оснований для которой нет, убежден политолог Андрей Никифоров."Готовиться надо ко всему, мы из этого исходили последние восемь лет. Но я не вижу особых поводов для паники, которую, по всей видимости, пытаются посеять в наших рядах, в том числе такими заявлениями. Посмотрим, как оно разрешится", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Никифорова, ответом на подобные попытки Киева должны стать не заявления, а конкретные действия со стороны российских Вооруженных сил.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что "кампания по возвращению Крыма состоится".Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. По мнению сенатора, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Киеву в этой авантюре.

https://crimea.ria.ru/20221121/v-sovfede-vyskazalis-o-namereniyakh-vlastey-ukrainy-vernut-krym-1125461564.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, мнения