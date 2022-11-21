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Киев пытается посеять панику обещаниями "отвоевать" Крым – политолог - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Киев пытается посеять панику обещаниями "отвоевать" Крым – политолог
Киев пытается посеять панику обещаниями "отвоевать" Крым – политолог - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Киев пытается посеять панику обещаниями "отвоевать" Крым – политолог
Заявлениями о "возвращении" Крыма руководители киевского режима пытаются посеять панику на полуострове, оснований для которой нет, убежден политолог Андрей... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T11:29
2022-11-21T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Заявлениями о "возвращении" Крыма руководители киевского режима пытаются посеять панику на полуострове, оснований для которой нет, убежден политолог Андрей Никифоров."Готовиться надо ко всему, мы из этого исходили последние восемь лет. Но я не вижу особых поводов для паники, которую, по всей видимости, пытаются посеять в наших рядах, в том числе такими заявлениями. Посмотрим, как оно разрешится", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Никифорова, ответом на подобные попытки Киева должны стать не заявления, а конкретные действия со стороны российских Вооруженных сил.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что "кампания по возвращению Крыма состоится".Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. По мнению сенатора, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Киеву в этой авантюре.
https://crimea.ria.ru/20221121/v-sovfede-vyskazalis-o-namereniyakh-vlastey-ukrainy-vernut-krym-1125461564.html
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крым, украина, мнения
Киев пытается посеять панику обещаниями "отвоевать" Крым – политолог

Политолог Никифоров: власти Украины пытаются посеять панику заявлениями о "возврате" Крыма

11:29 21.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Заявлениями о "возвращении" Крыма руководители киевского режима пытаются посеять панику на полуострове, оснований для которой нет, убежден политолог Андрей Никифоров.
"Готовиться надо ко всему, мы из этого исходили последние восемь лет. Но я не вижу особых поводов для паники, которую, по всей видимости, пытаются посеять в наших рядах, в том числе такими заявлениями. Посмотрим, как оно разрешится", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению Никифорова, ответом на подобные попытки Киева должны стать не заявления, а конкретные действия со стороны российских Вооруженных сил.
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"Мы помним, как на проголосованную Генассамблеей ООН резолюцию по "репарациям" Россия ответила тем, что расширила этот "ценник" за счет мощнейшего удара по объектам двойного назначения на территории Украины. Думаю, по мере того, как и общество, и власть будут в большей степени осознавать всю экзистенциальность этой ситуации, в которую нас втянули, тем чаще Россия будет отвечать именно вот так", – пояснил политолог.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что "кампания по возвращению Крыма состоится".
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. По мнению сенатора, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Киеву в этой авантюре.
 
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