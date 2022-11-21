https://crimea.ria.ru/20221121/v-sovfede-vyskazalis-o-namereniyakh-vlastey-ukrainy-vernut-krym-1125461564.html
В Совфеде высказались о намерениях властей Украины "вернуть" Крым
В Совфеде высказались о намерениях властей Украины "вернуть" Крым - РИА Новости Крым, 21.11.2022
В Совфеде высказались о намерениях властей Украины "вернуть" Крым
У киевского режима нет ни ресурсов, ни военной силы для наступления на Крым, Запад также не будет реально помогать украинским властям в этой авантюре, заявил... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T09:38
2022-11-21T09:38
2022-11-21T09:38
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. У киевского режима нет ни ресурсов, ни военной силы для наступления на Крым, Запад также не будет реально помогать украинским властям в этой авантюре, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что "кампания по возвращению Крыма состоится"."У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут", – написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам Бондарева, заявления украинской стороны о намерениях "вернуть" Крым звучат "безрассудно и нагло"."Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория, и ее жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. А озвученное желание киевских властей возвратиться к территориальному статусу-кво февраля 2014 года – не что иное, как заигрывание с собственными гражданами и стремление убедить их в грядущей победе, попытка повысить моральный дух ВСУ и пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь", - добавил он.
https://crimea.ria.ru/20221116/zona-osobogo-vnimaniya-ekspert-ob-interese-ukrainskikh-diversantov-k-krymu-1125402984.html
https://crimea.ria.ru/20220617/v-ukraine-snova-zayavili-o-namerenii-vernut-krym-voennym-putem-1123570065.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, украина, мнения, совет федерации
В Совфеде высказались о намерениях властей Украины "вернуть" Крым
Сенатор Бондарев: у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы для наступления на Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. У киевского режима нет ни ресурсов, ни военной силы для наступления на Крым, Запад также не будет реально помогать украинским властям в этой авантюре, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что "кампания по возвращению Крыма состоится".
"У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут", – написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Бондарева, заявления украинской стороны о намерениях "вернуть" Крым звучат "безрассудно и нагло".
"Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория, и ее жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. А озвученное желание киевских властей возвратиться к территориальному статусу-кво февраля 2014 года – не что иное, как заигрывание с собственными гражданами и стремление убедить их в грядущей победе, попытка повысить моральный дух ВСУ и пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь", - добавил он.