https://crimea.ria.ru/20221203/pochemu-ukrainu-ne-prinimayut-v-es-i-nato--eksperty-1125653053.html

Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО – эксперты

Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО – эксперты - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО – эксперты

Евросоюз и НАТО не желают принимать Украину в свои члены, поскольку она не состоялась как государство и никому не нужна как часть "европейской семьи". Такое... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T12:02

2022-12-03T12:02

2022-12-03T12:02

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наталья киселева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Евросоюз и НАТО не желают принимать Украину в свои члены, поскольку она не состоялась как государство и никому не нужна как часть "европейской семьи". Такое мнение высказали политические эксперты: политконсультант Денис Батурин и руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева."Почему Украину не приняли в Европу? Потому что государства Украина сейчас не существует де-факто. Атрибуты государства – это территория, государственная граница, управляемость, в конце концов. Сейчас этого нет. Европа хочет понимать, что принимать в себя. Какую Украину принимать – без электричества, без способного управлять территорией президента? Что принимать? "Волынскую волость", "ровенское княжество" или "днепровский улус"?", – сказал Батурин на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам эксперта, НАТО не хочет принимать Украину, поскольку у нее "плохой бэкграунд", и в случае ее членства все проблемы Украины станут проблемами Североатлантического альянса, в чем эта организация крайне не заинтересована."Сейчас мы очень четко наблюдаем то, что Украина как государство уже никому не нужна", - считает политолог.По мнению Натальи Киселевой, Евросоюз и НАТО изначально не планировали принимать Украину.Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенеберг заявил, что сегодня Украине надо думать не о вступлении в НАТО, а о том, чтобы остаться независимым государством.В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного приема в соответствии с "новой специальной процедурой", которой юридически не существует. В июне Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом отмечается, что для полноценного членства в Евросоюзе Украине необходимо "добиться стабильности институтов, гарантирующих демократию; верховенства закона, прав человека, уважения и защиту меньшинств; существования функционирующей рыночной экономики, а также способности справляться с конкурентным давлением и рыночными силами в рамках союза".

https://crimea.ria.ru/20221130/nato-ne-dolzhno-byt-tselyu-ukrainy--gensek-1125620525.html

https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskaya-ukraintsy-gotovy-zhit-bez-sveta-godami-radi-chlenstva-v-es-1125551758.html

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в мире, политика, мнения, украина, нато, европейский союз, наталья киселева