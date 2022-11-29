https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-nazvali-vinovnykh-v-podryve-krymskogo-mosta-1125602309.html

В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста

В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста - РИА Новости Крым, 29.11.2022

В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста

Теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T17:01

2022-11-29T17:01

2022-11-29T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли в статье об угрозах ядерного конфликта и ситуации на Украине. Соответствующий материал опубликован на сайте альянса.Аналитики в статье задаются вопросом, чем является для России Крым и на какие шаги может пойти Москва для его защиты. И тут же отвечают, что в этом вопросе "прогнозы невозможны, поскольку будущие действия будут определяться множеством переменных".Военные эксперты альянса констатируют, что Киев не может "вернуть" Крым и разговоры об этом являются лишь предметом спекуляций. А игнорирование исторической роли Черноморского флота для России может привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".В альянсе подчеркивают, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам и к 19 ноября уже завершили надвижку всех четырех пролетов.

https://crimea.ria.ru/20221119/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-transporta-1125445371.html

https://crimea.ria.ru/20220708/eks-glavkom-voysk-nato-posovetoval-kievu-udarit-po-krymskomu-mostu-1123789714.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, крымский мост, политика, крым, украина