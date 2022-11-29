https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-nazvali-vinovnykh-v-podryve-krymskogo-mosta-1125602309.html
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
Теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T17:01
2022-11-29T17:01
2022-11-29T17:02
нато
крымский мост
политика
крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли в статье об угрозах ядерного конфликта и ситуации на Украине. Соответствующий материал опубликован на сайте альянса.Аналитики в статье задаются вопросом, чем является для России Крым и на какие шаги может пойти Москва для его защиты. И тут же отвечают, что в этом вопросе "прогнозы невозможны, поскольку будущие действия будут определяться множеством переменных".Военные эксперты альянса констатируют, что Киев не может "вернуть" Крым и разговоры об этом являются лишь предметом спекуляций. А игнорирование исторической роли Черноморского флота для России может привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".В альянсе подчеркивают, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам и к 19 ноября уже завершили надвижку всех четырех пролетов.
https://crimea.ria.ru/20221119/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-transporta-1125445371.html
https://crimea.ria.ru/20220708/eks-glavkom-voysk-nato-posovetoval-kievu-udarit-po-krymskomu-mostu-1123789714.html
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РИА Новости Крым
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нато, крымский мост, политика, крым, украина
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
В НАТО признали, что теракт на Крымском мосту и атаки на полуостров совершила Украина
17:01 29.11.2022 (обновлено: 17:02 29.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли в статье об угрозах ядерного конфликта и ситуации на Украине. Соответствующий материал опубликован на сайте альянса.
Аналитики в статье задаются вопросом, чем является для России Крым и на какие шаги может пойти Москва для его защиты. И тут же отвечают, что в этом вопросе "прогнозы невозможны, поскольку будущие действия будут определяться множеством переменных".
"Мы знаем, что Украина уже применила военную силу против целей в Крыму, включая удары беспилотников по авиабазе и невостребованный, но сокрушительный удар на мосту через Керченский пролив, соединяющем Крым с материковой частью России. Никакой ядерной эскалации или дополнительных ядерных угроз со стороны России пока не последовало. Однако Россия явно придает гораздо большее стратегическое значение Крыму, чем другим оккупированным украинским территориям, вероятно, из-за исторической роли военно-морской базы Севастополя как базы российского ЧФ", - пишут авторы статьи.
Военные эксперты альянса констатируют, что Киев не может "вернуть" Крым и разговоры об этом являются лишь предметом спекуляций. А игнорирование исторической роли Черноморского флота для России может привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".
В альянсе подчеркивают, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам и к 19 ноября уже завершили надвижку всех четырех пролетов
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