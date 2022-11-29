Рейтинг@Mail.ru
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-nazvali-vinovnykh-v-podryve-krymskogo-mosta-1125602309.html
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
Теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T17:01
2022-11-29T17:02
нато
крымский мост
политика
крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922372_0:350:2759:1902_1920x0_80_0_0_414bf95c8f49300c4d501844c935550a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли в статье об угрозах ядерного конфликта и ситуации на Украине. Соответствующий материал опубликован на сайте альянса.Аналитики в статье задаются вопросом, чем является для России Крым и на какие шаги может пойти Москва для его защиты. И тут же отвечают, что в этом вопросе "прогнозы невозможны, поскольку будущие действия будут определяться множеством переменных".Военные эксперты альянса констатируют, что Киев не может "вернуть" Крым и разговоры об этом являются лишь предметом спекуляций. А игнорирование исторической роли Черноморского флота для России может привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".В альянсе подчеркивают, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам и к 19 ноября уже завершили надвижку всех четырех пролетов.
https://crimea.ria.ru/20221119/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-transporta-1125445371.html
https://crimea.ria.ru/20220708/eks-glavkom-voysk-nato-posovetoval-kievu-udarit-po-krymskomu-mostu-1123789714.html
крымский мост
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922372_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_ffd684929d670e3bf08b3abb0dc7d4c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, крымский мост, политика, крым, украина
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста

В НАТО признали, что теракт на Крымском мосту и атаки на полуостров совершила Украина

17:01 29.11.2022 (обновлено: 17:02 29.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. Об этом заявили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли в статье об угрозах ядерного конфликта и ситуации на Украине. Соответствующий материал опубликован на сайте альянса.
Аналитики в статье задаются вопросом, чем является для России Крым и на какие шаги может пойти Москва для его защиты. И тут же отвечают, что в этом вопросе "прогнозы невозможны, поскольку будущие действия будут определяться множеством переменных".
"Мы знаем, что Украина уже применила военную силу против целей в Крыму, включая удары беспилотников по авиабазе и невостребованный, но сокрушительный удар на мосту через Керченский пролив, соединяющем Крым с материковой частью России. Никакой ядерной эскалации или дополнительных ядерных угроз со стороны России пока не последовало. Однако Россия явно придает гораздо большее стратегическое значение Крыму, чем другим оккупированным украинским территориям, вероятно, из-за исторической роли военно-морской базы Севастополя как базы российского ЧФ", - пишут авторы статьи.
Военные эксперты альянса констатируют, что Киев не может "вернуть" Крым и разговоры об этом являются лишь предметом спекуляций. А игнорирование исторической роли Черноморского флота для России может привести Запад и Украину к "просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию".
В альянсе подчеркивают, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 15:24
Крымский мост открыли для проезда транспорта
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам и к 19 ноября уже завершили надвижку всех четырех пролетов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 15:03
Экс-главком войск НАТО посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту
 
НАТОКрымский мостПолитикаКрымУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму
17:07Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
17:01В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
16:36Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря
15:56Заммэра Херсона задержан на Украине
15:36Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым
15:17ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
15:05Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ
15:03В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО
14:50Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны
14:45Глава Конституционного суда назвал способ возвращения смертной казни в РФ
14:03В Крыму начали производить противотанковые заграждения
13:52Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе
13:23ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
13:09В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
13:00В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года
12:45В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк
12:37Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
12:27Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются
11:58Союзные силы освободили два поселка в ДНР
Лента новостейМолния