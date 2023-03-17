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Польша разместит HIMARS на границе с Россией - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Польша разместит HIMARS на границе с Россией
Польша разместит HIMARS на границе с Россией - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Польша разместит HIMARS на границе с Россией
Польша планирует разместить полученные от Америки HIMARS на границе с Калининградской областью России. Об этом в пятницу заявил вице-премьер, министр... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T15:18
2023-03-17T15:18
польша
в мире
россия
безопасность
новости
калининградская область
мариуш блащак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Польша планирует разместить полученные от Америки HIMARS на границе с Калининградской областью России. Об этом в пятницу заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, пишет РИА Новости. Он отметил, что американский дивизион реактивных артиллерийских систем будет состоять из 500 установок."Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии (размещена недалеко от границы с Калининградской областью – ред.) поступят американские HIMARS. Это дивизион, заказанный в 2019 году. Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок HIMARS. Это очень важно, чтобы Войско польское было оснащено оружием, которое зарекомендовало себя на фронте", - сказал Блащак на торжественной церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского.Вооружение Польши12 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на открытии учений НАТО заявил, что Польша хоть и является участником самого сильного военного альянса в мире, но должна укреплять мощь собственных вооруженных сил. Ранее стало известно, что Польша намерена увеличить численность армии до 300 тысяч и только в нынешнем году потратить на развитие оборонной промышленности 4% ВВП, что отведет стране первое место в НАТО по военным затратам в расчете на душу населения. Кроме того, Варшава желает стать обладательницей самой крупной танковой группировки и превзойти даже Великобританию, для чего уже заказала тысячу южнокорейских и американских танков.При этом политолог, член ОП Крыма Вадим Петров заявил, что попытки Польши обновить свой парк военной техники за счет компенсаций ЕС, а также существенно увеличить армию и стать "бронированным кулаком Европы", обречены на провал.По мнению гендиректора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина, Польша сейчас занимается тем же, чем занималась Украина последние восемь лет – вооружается западным оружием для того, чтобы в будущем противостоять России. И хотя разворачивать специальную военную операцию в направлении Польши не планируется, Россия не может игнорировать такую угрозу как плановая милитаризация Польши.В конце прошлого года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО попытаются договориться с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка Киева атаковать Крым "аукнется" Европе – политологЧем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши
https://crimea.ria.ru/20230208/ekspert-obyasnil-opasnost-zakhoda-voysk-polshi-na-zapadnuyu-ukrainu-1126836847.html
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польша, в мире, россия, безопасность, новости, калининградская область, мариуш блащак
Польша разместит HIMARS на границе с Россией

Польша планирует разместить HIMARS на границе с Калининградской областью России

15:18 17.03.2023
 
© GIUSEPPE CACACEАмериканская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
Американская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
© GIUSEPPE CACACE
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Польша планирует разместить полученные от Америки HIMARS на границе с Калининградской областью России. Об этом в пятницу заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.
Он отметил, что американский дивизион реактивных артиллерийских систем будет состоять из 500 установок.
"Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии (размещена недалеко от границы с Калининградской областью – ред.) поступят американские HIMARS. Это дивизион, заказанный в 2019 году. Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок HIMARS. Это очень важно, чтобы Войско польское было оснащено оружием, которое зарекомендовало себя на фронте", - сказал Блащак на торжественной церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского.
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12 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на открытии учений НАТО заявил, что Польша хоть и является участником самого сильного военного альянса в мире, но должна укреплять мощь собственных вооруженных сил. Ранее стало известно, что Польша намерена увеличить численность армии до 300 тысяч и только в нынешнем году потратить на развитие оборонной промышленности 4% ВВП, что отведет стране первое место в НАТО по военным затратам в расчете на душу населения. Кроме того, Варшава желает стать обладательницей самой крупной танковой группировки и превзойти даже Великобританию, для чего уже заказала тысячу южнокорейских и американских танков.
При этом политолог, член ОП Крыма Вадим Петров заявил, что попытки Польши обновить свой парк военной техники за счет компенсаций ЕС, а также существенно увеличить армию и стать "бронированным кулаком Европы", обречены на провал.
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По мнению гендиректора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина, Польша сейчас занимается тем же, чем занималась Украина последние восемь лет – вооружается западным оружием для того, чтобы в будущем противостоять России. И хотя разворачивать специальную военную операцию в направлении Польши не планируется, Россия не может игнорировать такую угрозу как плановая милитаризация Польши.
В конце прошлого года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО попытаются договориться с Москвой.
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ПольшаВ миреРоссияБезопасностьНовостиКалининградская областьМариуш Блащак
 
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