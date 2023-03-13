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Попытка Киева атаковать Крым "аукнется" Европе – политолог - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Попытка Киева атаковать Крым "аукнется" Европе – политолог
Попытка Киева атаковать Крым "аукнется" Европе – политолог - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Попытка Киева атаковать Крым "аукнется" Европе – политолог
В случае малейшей попытки Киева атаковать Крым, к тому же западным вооружением, последствия ощутит не только украинская армия, но и Европа, прежде всего Польша... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T21:32
2023-03-13T21:32
радио "спутник в крыму"
вадим петров
украина
польша
прибалтика
безопасность республики крым и севастополя
крым
мнения
сво
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Политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров
Политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров: в случае малейшей попытки Киева атаковать Крым, к тому же западным вооружением, последствия ощутит не только украинская армия, но и Европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В случае малейшей попытки Киева атаковать Крым, к тому же западным вооружением, последствия ощутит не только украинская армия, но и Европа, прежде всего Польша и страны Балтии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член ОП Крыма Вадим Петров."Чтобы пробиться к северным границам Крыма, надо преодолеть Херсонскую область – территорию, которая надежно прикрыта ВС РФ. Надо попробовать прорваться через Запорожскую область, по крайней мере, чтобы выйти на Азовское побережье. И все это для ВСУ чревато...", – сказал Петров.Он отметил, что "аукнется" такая попытка "не только украинской армии, но и тем странам, которые вооружают ее". И первым достанется Польше и странам Балтии, считает эксперт.Понимание того, чем подобные инициативы Киева при поддержке США и НАТО могут обернуться для Европы, есть и у Штатов, и у европейских стран, считает Петров. Однако, если этого понимания на сегодня вдруг недостаточно, то не стоит забывать, что у России есть не только возможность разбить армию противника в зоне СВО, но и другие альтернативы, напомнил Петров."Мы можем наконец-то перестать скромно умалчивать о том, откуда поступает вооружение в Киев, и попробовать показать на практике, чего стоит базирование украинской авиации на польских аэродромах. Оно может благополучно завершиться", – заключил эксперт.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что после достижения договоренностей по поставкам Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Россия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, будут рассматриваться как законные цели. При этом важно четко обосновать свою позицию, подчеркнув, что уничтожение таких самолетов не будет объявлением войны, а лишь превентивными ударами, препятствующими нанесению ущерба России.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что любые грузы, содержащие предназначенное для Украины вооружение, будут расцениваться как законная цель для России. Он также предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности Подрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – эксперт
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вадим петров, украина, польша, прибалтика, безопасность республики крым и севастополя, крым, мнения, сво
Попытка Киева атаковать Крым "аукнется" Европе – политолог

Политолог Петров: попытка Киева атаковать Крым скажется и на Европе

21:32 13.03.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В случае малейшей попытки Киева атаковать Крым, к тому же западным вооружением, последствия ощутит не только украинская армия, но и Европа, прежде всего Польша и страны Балтии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член ОП Крыма Вадим Петров.
Политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров
21:32
"Чтобы пробиться к северным границам Крыма, надо преодолеть Херсонскую область – территорию, которая надежно прикрыта ВС РФ. Надо попробовать прорваться через Запорожскую область, по крайней мере, чтобы выйти на Азовское побережье. И все это для ВСУ чревато...", – сказал Петров.
Он отметил, что "аукнется" такая попытка "не только украинской армии, но и тем странам, которые вооружают ее". И первым достанется Польше и странам Балтии, считает эксперт.
"Я не боюсь предположить, что в случае, если Киев предпримет хоть малейшую попытку атаковать Крым, то это может отозваться на европейских странах, по крайней мере, близлежащего к границам Украины региона, – сказал эксперт. — Я имею в виду прежде всего Польшу, страны Балтии, которые наиболее активно предлагают Киеву наконец-то проявить себя в наступательных действиях".
Понимание того, чем подобные инициативы Киева при поддержке США и НАТО могут обернуться для Европы, есть и у Штатов, и у европейских стран, считает Петров. Однако, если этого понимания на сегодня вдруг недостаточно, то не стоит забывать, что у России есть не только возможность разбить армию противника в зоне СВО, но и другие альтернативы, напомнил Петров.
"Мы можем наконец-то перестать скромно умалчивать о том, откуда поступает вооружение в Киев, и попробовать показать на практике, чего стоит базирование украинской авиации на польских аэродромах. Оно может благополучно завершиться", – заключил эксперт.
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что после достижения договоренностей по поставкам Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Россия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, будут рассматриваться как законные цели. При этом важно четко обосновать свою позицию, подчеркнув, что уничтожение таких самолетов не будет объявлением войны, а лишь превентивными ударами, препятствующими нанесению ущерба России.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что любые грузы, содержащие предназначенное для Украины вооружение, будут расцениваться как законная цель для России. Он также предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
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Радио "Спутник в Крыму"Вадим ПетровУкраинаПольшаПрибалтикаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымМненияСВО
 
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