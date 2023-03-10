https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-zaschischennosti-klyuchevykh-obektov-v-krymu-1127442915.html

Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму

Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму

Все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены от атак с воздуха системами противовоздушной обороны, полуострову ничего не угрожает. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T03:00

2023-03-10T03:00

2023-03-10T03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены от атак с воздуха системами противовоздушной обороны, полуострову ничего не угрожает. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.По его словам, все основные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова, "защищены с максимально возможных позиций"."Не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели в этой всей ситуации, но могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе логистические, защищены с максимально возможных позиций. Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор, но глобально Крыму ничего не угрожает", - сказал Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:С чем связана атака беспилотников на Крым – военный экспертКак обеспечивается безопасность КрымаАрмия России готова пресечь попытки навредить Крыму

https://crimea.ria.ru/20221130/kak-zaschischeny-energoobekty-kryma-ot-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1125615397.html

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Аксенов: все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены системами ПВО Глава Крыма Сергей Аксенов: все основные объекты жизнеобеспечения максимально защищены системами ПВО 2023-03-10T03:00 true PT0M48S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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