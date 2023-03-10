Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-zaschischennosti-klyuchevykh-obektov-v-krymu-1127442915.html
Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму
Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму
Все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены от атак с воздуха системами противовоздушной обороны, полуострову ничего не угрожает. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T03:00
2023-03-10T03:00
эксклюзивы риа новости крым
сергей аксенов
интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня"
интервью сергея аксенова дмитрию киселеву
интервью сергея аксенова риа новости крым
дмитрий киселев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127451235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ae230a9c51617b864a5087e8c66029b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены от атак с воздуха системами противовоздушной обороны, полуострову ничего не угрожает. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.По его словам, все основные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова, "защищены с максимально возможных позиций"."Не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели в этой всей ситуации, но могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе логистические, защищены с максимально возможных позиций. Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор, но глобально Крыму ничего не угрожает", - сказал Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:С чем связана атака беспилотников на Крым – военный экспертКак обеспечивается безопасность КрымаАрмия России готова пресечь попытки навредить Крыму
https://crimea.ria.ru/20221130/kak-zaschischeny-energoobekty-kryma-ot-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1125615397.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Аксенов: все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены системами ПВО
Глава Крыма Сергей Аксенов: все основные объекты жизнеобеспечения максимально защищены системами ПВО
2023-03-10T03:00
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127451235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d262c980487702c8f182d42c8c58f789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", интервью сергея аксенова дмитрию киселеву, интервью сергея аксенова риа новости крым, дмитрий киселев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, сво, армия и флот, вооруженные силы россии
Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму

Аксенов: все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены системами ПВО

03:00 10.03.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены от атак с воздуха системами противовоздушной обороны, полуострову ничего не угрожает. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.
По его словам, все основные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова, "защищены с максимально возможных позиций".
"Не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели в этой всей ситуации, но могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе логистические, защищены с максимально возможных позиций. Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор, но глобально Крыму ничего не угрожает", - сказал Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 14:21
Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников
После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт
Как обеспечивается безопасность Крыма
Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму
Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей АксеновИнтервью Сергея Аксенова медиагруппе "Россия сегодня"Интервью Сергея Аксенова Дмитрию КиселевуИнтервью Сергея Аксенова РИА Новости КрымДмитрий КиселевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымСВОАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:00Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму 0:48
00:01Прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 марта
22:55Прибыли под видом беженцев: кто готовил теракт в Приднестровье
22:02Главные новости и заявления дня: 9 марта
21:47Главные новости Крыма: 9 марта
21:34Мёд и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя
20:49В России станет больше фельдшеров
20:37Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины
20:03Дело пенсионеров: в Севастополе задержан участник мошеннической схемы
19:36В Италии произошло землетрясение
19:02Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги
18:47Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину
18:30В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев
18:12Автобусы не по графику: Аксенов пригрозил чиновникам на местах
17:51Patriot не поможет Украине – признание Белого дома
17:35За военными закрепят право на служебное жилье
17:22Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья
16:59В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
16:48Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова
Лента новостейМолния