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Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму
Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные отодвинули границу от Крыма и обезопасили население полуострова от массированных ударов со стороны... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T12:45
2023-02-24T12:45
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные отодвинули границу от Крыма и обезопасили население полуострова от массированных ударов со стороны вооруженных формирований Украины.Главная цель специальной военной операции – защита людей на исторических российских землях, обеспечение безопасности страны, и ликвидация угрозы, которая исходит от неонацистского киевского режима. Нет никаких сомнений, что все цели будут достигнуты, подчеркнул Аксенов.Глава региона указал, что внешние и внутренние враги недвусмысленно дали понять, что "ненавидят нас просто за то, что мы есть". А российский народ, по их мнению, "не имеет права на существование в истории". Такая неприкрытая русофобская позиция "способствовало очищению России и разрушению мифов, которые на протяжении многих лет навязывались нашему обществу".Ранее Аксенов заявил, что возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Губернатор подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. Оборонительные сооружения необходимы исключительно с целью гарантированной безопасности крычман.24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны УкраиныПоход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУКак обеспечивается безопасность Крыма
https://crimea.ria.ru/20230224/v-bryanskoy-oblasti-zavershili-stroitelstvo-fortifikatsionnykh-sooruzheniy-1127177709.html
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сергей аксенов, крым, сво, армия и флот, новости, новости крыма
Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму

Аксенов: армия России готова пресечь попытки нанести вред Крыму

12:45 24.02.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные отодвинули границу от Крыма и обезопасили население полуострова от массированных ударов со стороны вооруженных формирований Украины.
"Для нас очевидно, что если бы граница не была отодвинута от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований. На протяжении года нацисты не раз пытались нанести вред крымчанам любыми доступными им способами: от попыток диверсий и налетов беспилотников до теракта на Крымском мосту. Мы понимаем, что они не успокоятся, и наши Вооруженные Силы к этому готовы", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Главная цель специальной военной операции – защита людей на исторических российских землях, обеспечение безопасности страны, и ликвидация угрозы, которая исходит от неонацистского киевского режима. Нет никаких сомнений, что все цели будут достигнуты, подчеркнул Аксенов.
Глава региона указал, что внешние и внутренние враги недвусмысленно дали понять, что "ненавидят нас просто за то, что мы есть". А российский народ, по их мнению, "не имеет права на существование в истории". Такая неприкрытая русофобская позиция "способствовало очищению России и разрушению мифов, которые на протяжении многих лет навязывались нашему обществу".
Ранее Аксенов заявил, что возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Губернатор подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. Оборонительные сооружения необходимы исключительно с целью гарантированной безопасности крычман.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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