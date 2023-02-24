https://crimea.ria.ru/20230224/armiya-rossii-gotova-presech-popytki-navredit-krymu-1127179215.html

Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму

Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные отодвинули границу от Крыма и обезопасили население полуострова от массированных ударов со стороны... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T12:45

2023-02-24T12:45

2023-02-24T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные отодвинули границу от Крыма и обезопасили население полуострова от массированных ударов со стороны вооруженных формирований Украины.Главная цель специальной военной операции – защита людей на исторических российских землях, обеспечение безопасности страны, и ликвидация угрозы, которая исходит от неонацистского киевского режима. Нет никаких сомнений, что все цели будут достигнуты, подчеркнул Аксенов.Глава региона указал, что внешние и внутренние враги недвусмысленно дали понять, что "ненавидят нас просто за то, что мы есть". А российский народ, по их мнению, "не имеет права на существование в истории". Такая неприкрытая русофобская позиция "способствовало очищению России и разрушению мифов, которые на протяжении многих лет навязывались нашему обществу".Ранее Аксенов заявил, что возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Губернатор подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. Оборонительные сооружения необходимы исключительно с целью гарантированной безопасности крычман.24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны УкраиныПоход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУКак обеспечивается безопасность Крыма

https://crimea.ria.ru/20230224/v-bryanskoy-oblasti-zavershili-stroitelstvo-fortifikatsionnykh-sooruzheniy-1127177709.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, сво, армия и флот, новости, новости крыма