https://crimea.ria.ru/20230313/chem-zakonchatsya-dlya-polshi-popytki-stat-tankovym-kulakom-evropy-1127509772.html

Чем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"

Чем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы" - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Чем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"

Попытки Польши обновить свой парк военной техники за счет компенсаций ЕС, а также существенно увеличить армию и стать "бронированным кулаком Европы", обречены... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T19:04

2023-03-13T19:04

2023-03-13T19:04

радио "спутник в крыму"

польша

политика

мнения

вадим петров

в мире

нато

европейский союз

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Политолог, член ОП Крыма Вадим Петров Политолог, член ОП Крыма Вадим Петров: попытки Польши стать крупнейшей в Европе военной силой обречены audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Попытки Польши обновить свой парк военной техники за счет компенсаций ЕС, а также существенно увеличить армию и стать "бронированным кулаком Европы", обречены на провал. Этого не хочет ни Европа, ни, тем более, США. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член ОП Крыма Вадим Петров.12 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на открытии учений НАТО заявил, что Польша хоть и является участником самого сильного военного альянса в мире, но должна укреплять мощь собственных вооруженных сил. Ранее стало известно, что Польша намерена увеличить численность армии до 300 тысяч и только в нынешнем году потратить на развитие оборонной промышленности 4% ВВП, что отведет стране первое место в НАТО по военным затратам в расчете на душу населения. Кроме того, Варшава желает стать обладательницей самой крупной танковой группировки и превзойти даже Великобританию, для чего уже заказала тысячу южнокорейских и американских танков.По словам Вадима Петрова, попытки стать "бронированным кулаком Европы" направлены прежде всего против России, но они обречены на провал.Мечты Варшавы установить свои границы "от Балтики и до Черного моря" и стать ведущей европейской державой "простираются к границам 17 века", ранее такие попытки привели к трем разделам Польши, напомнил политолог."Если Польша окончательно хочет потерять свой государственный статус, она может еще раз предпринять такую попытку", – заключил эксперт.По мнению гендиректора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина, Польша сейчас занимается тем же, чем занималась Украина последние восемь лет – вооружается западным оружием для того, чтобы в будущем противостоять России. И хотя разворачивать специальную военную операцию в направлении Польши не планируется, Россия не может игнорировать такую угрозу как плановая милитаризация Польши.В конце прошлого года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что по данным СВР Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, в частности, Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО попытаются договориться с Москвой.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что США могут рассматривать сценарий вторжения польских войск на Западную Украину в случае успехов России в достижении целей специальной военной операции.По мнению политолога, Польша по "просьбе" украинских властей может ввести свои войска любого вида в западные области Украины и таким образом создать марионеточное государство. В то же время этот сценарий следует рассматривать как долгосрочный, который вряд ли он будет реализован в ближайшее время, считает Солонников.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт Удары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник

https://crimea.ria.ru/20230127/godovschina-osventsima-pochemu-polsha-zabyla-priglasit-osvoboditelya-1126609382.html

польша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, политика, мнения, вадим петров, в мире, нато, европейский союз