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НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт
НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 03.03.2023
НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт
США и НАТО наращивают свои военные силы в Восточной Европе, прежде всего, в Польше, которые могут вступить в боевые действия после окончательного разгрома... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T20:56
2023-03-03T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. США и НАТО наращивают свои военные силы в Восточной Европе, прежде всего, в Польше, которые могут вступить в боевые действия после окончательного разгрома украинской армии. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич.Основным плацдармом формирования натовских сил является Польша, которая получает для этих целей огромные вливания из США. По словам Клинцевича, ни одна страна в мире так активно не модернизирует и закупает различные вооружения, как Польша.Также Варшава формирует новые ударные тяжелые дивизии: 1-ю пехотную дивизию легионов на белорусском направлении и 16-ю механизированную дивизию на калининградском направлении. Для их оснащения Польша заказала производство и закупку более 1400 БМП Borsuk нового поколения.Кроме того, только США за последние полгода увеличили численность своих вооруженных сил в Европе до 100 тысяч человек, перебросив на континент поблее полутора тысяч танков и БМП, констатировал эксперт."Они заявляют, что готовятся к обороне, потому что якобы боятся дальнейшего наступления России. Но фактически они готовят войска вторжения на более восточный театр военных действий – это Западная Украина и Западная Белоруссия", – подытожил Клинцевич.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную УкраинуПо корейскому сценарию: насколько вероятен раздел УкраиныУдары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами
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медиагруппа "россия сегодня", политика, нато, украина, андрей клинцевич, сша, белоруссия, польша
НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт

Эксперт Клинцевич: НАТО готовит свои войска в вторжению в случае полного разгрома ВСУ

20:56 03.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. США и НАТО наращивают свои военные силы в Восточной Европе, прежде всего, в Польше, которые могут вступить в боевые действия после окончательного разгрома украинской армии. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич.
"Нужно понимать, что НАТО в определенной степени не дремлет, они готовят второй эшелон, который может вступить в силу, когда основная украинская армия будет разбита", - сказал он в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Основным плацдармом формирования натовских сил является Польша, которая получает для этих целей огромные вливания из США. По словам Клинцевича, ни одна страна в мире так активно не модернизирует и закупает различные вооружения, как Польша.
"Поляки уже заказали более одной тысячи танков – 980 корейских танков "К2" и более 300 американских танков Abrams. Они также переходят на новые типы самолетов. Но самое главное – они сейчас увеличивают свои вооруженные силы со 150 до 300 тысяч и в настоящее время проводят мобилизацию своих резервистов в количестве более 200 тысяч человек", – отметил аналитик.
Также Варшава формирует новые ударные тяжелые дивизии: 1-ю пехотную дивизию легионов на белорусском направлении и 16-ю механизированную дивизию на калининградском направлении. Для их оснащения Польша заказала производство и закупку более 1400 БМП Borsuk нового поколения.
Кроме того, только США за последние полгода увеличили численность своих вооруженных сил в Европе до 100 тысяч человек, перебросив на континент поблее полутора тысяч танков и БМП, констатировал эксперт.
"Они заявляют, что готовятся к обороне, потому что якобы боятся дальнейшего наступления России. Но фактически они готовят войска вторжения на более восточный театр военных действий – это Западная Украина и Западная Белоруссия", – подытожил Клинцевич.
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