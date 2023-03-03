https://crimea.ria.ru/20230303/nato-gotovit-vtoroy-eshelon-protiv-rossii-na-sluchay-razgroma-vsu--ekspert-1127339720.html

НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт

НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 03.03.2023

НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт

США и НАТО наращивают свои военные силы в Восточной Европе, прежде всего, в Польше, которые могут вступить в боевые действия после окончательного разгрома... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T20:56

2023-03-03T20:56

2023-03-03T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. США и НАТО наращивают свои военные силы в Восточной Европе, прежде всего, в Польше, которые могут вступить в боевые действия после окончательного разгрома украинской армии. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич.Основным плацдармом формирования натовских сил является Польша, которая получает для этих целей огромные вливания из США. По словам Клинцевича, ни одна страна в мире так активно не модернизирует и закупает различные вооружения, как Польша.Также Варшава формирует новые ударные тяжелые дивизии: 1-ю пехотную дивизию легионов на белорусском направлении и 16-ю механизированную дивизию на калининградском направлении. Для их оснащения Польша заказала производство и закупку более 1400 БМП Borsuk нового поколения.Кроме того, только США за последние полгода увеличили численность своих вооруженных сил в Европе до 100 тысяч человек, перебросив на континент поблее полутора тысяч танков и БМП, констатировал эксперт."Они заявляют, что готовятся к обороне, потому что якобы боятся дальнейшего наступления России. Но фактически они готовят войска вторжения на более восточный театр военных действий – это Западная Украина и Западная Белоруссия", – подытожил Клинцевич.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную УкраинуПо корейскому сценарию: насколько вероятен раздел УкраиныУдары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами

https://crimea.ria.ru/20230302/orban-predlozhil-sozdat-nato-bez-ssha-1127309567.html

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медиагруппа "россия сегодня", политика, нато, украина, андрей клинцевич, сша, белоруссия, польша