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ВС России нанесли мощный удар по аэродромам Украины

ВС России нанесли мощный удар по аэродромам Украины - РИА Новости Крым, 29.05.2023

ВС России нанесли мощный удар по аэродромам Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и авиатехника. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T14:22

2023-05-29T14:22

2023-05-29T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и авиатехника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все назначенные объекты уничтожены, подчеркнули в Минобороны."Поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ", - уточнили в оборонном ведомстве.Как сообщалось, мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в разных городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.Также неспокойно было в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПППочему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские экспертыРоссийская ПВО за сутки перехватила три ракеты Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230528/aviatsiya-rossii-razbombila-punkty-dislokatsii-inostrannogo-legiona-i-vsu-1129022243.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, россия, вооруженные силы россии, новости, в мире