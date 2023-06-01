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Удары нанесены по Киеву и области

Удары нанесены по Киеву и области - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Удары нанесены по Киеву и области

Серия взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, работает украинская система ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T09:15

2023-06-01T09:15

2023-06-01T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, работает украинская система ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Первые взрывы произошли около трех часов. Под ударом оказались два района украинской столицы.После этого в Деснянском районе раздались еще несколько взрывов. В результате прилетов произошли несколько возгораний, есть повреждения зданий и автомобилей.Местные жители рассказывают, что во время ночных взрывов в Деснянском районе людям не дали зайти в укрытия – просто не открыли двери. Кличко подтвердил этот факт."В поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике. Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать", - добавил он.Как сообщалось, в ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего удары были нанесены по другим районам Киева.Позже в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныПутин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки УкраиныЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, киевская область, новости, виталий кличко, украина, происшествия, армия и флот, взрыв