https://crimea.ria.ru/20230601/udary-naneseny-po-kievu-i-oblasti-1129119734.html
Удары нанесены по Киеву и области
Удары нанесены по Киеву и области - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Удары нанесены по Киеву и области
Серия взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, работает украинская система ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T09:15
2023-06-01T09:15
2023-06-01T09:15
киев
киевская область
новости
виталий кличко
украина
происшествия
армия и флот
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124919699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_578bc03492591f231acc920b98ffb262.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, работает украинская система ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Первые взрывы произошли около трех часов. Под ударом оказались два района украинской столицы.После этого в Деснянском районе раздались еще несколько взрывов. В результате прилетов произошли несколько возгораний, есть повреждения зданий и автомобилей.Местные жители рассказывают, что во время ночных взрывов в Деснянском районе людям не дали зайти в укрытия – просто не открыли двери. Кличко подтвердил этот факт."В поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике. Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать", - добавил он.Как сообщалось, в ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего удары были нанесены по другим районам Киева.Позже в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныПутин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки УкраиныЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве
киев
киевская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124919699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2ffbe22c13d1494569938927fb823a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, киевская область, новости, виталий кличко, украина, происшествия, армия и флот, взрыв
Удары нанесены по Киеву и области
Власти Киева и области: в регионе прогремела серия мощных взрывов, работает ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, работает украинская система ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Первые взрывы произошли около трех часов. Под ударом оказались два района украинской столицы.
"Серия взрывов в Киеве. Работает ПВО. Предварительно: падение обломков в Днепровском и Деснянском районах. В Днепровском – на проезжую часть дороги", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
После этого в Деснянском районе раздались еще несколько взрывов. В результате прилетов произошли несколько возгораний, есть повреждения зданий и автомобилей.
Местные жители рассказывают, что во время ночных взрывов в Деснянском районе людям не дали зайти в укрытия – просто не открыли двери. Кличко подтвердил этот факт.
"В поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике. Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать", - добавил он.
Как сообщалось, в ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице
. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего удары были нанесены по другим районам Киева.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары
по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России.
Читайте также на РИА Новости Крым: