Рейтинг@Mail.ru
Удары нанесены по Киеву и области - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230601/udary-naneseny-po-kievu-i-oblasti-1129119734.html
Удары нанесены по Киеву и области
Удары нанесены по Киеву и области - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Удары нанесены по Киеву и области
Серия взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, работает украинская система ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T09:15
2023-06-01T09:15
киев
киевская область
новости
виталий кличко
украина
происшествия
армия и флот
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124919699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_578bc03492591f231acc920b98ffb262.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, работает украинская система ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Первые взрывы произошли около трех часов. Под ударом оказались два района украинской столицы.После этого в Деснянском районе раздались еще несколько взрывов. В результате прилетов произошли несколько возгораний, есть повреждения зданий и автомобилей.Местные жители рассказывают, что во время ночных взрывов в Деснянском районе людям не дали зайти в укрытия – просто не открыли двери. Кличко подтвердил этот факт."В поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике. Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать", - добавил он.Как сообщалось, в ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего удары были нанесены по другим районам Киева.Позже в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныПутин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки УкраиныЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве
киев
киевская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124919699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2ffbe22c13d1494569938927fb823a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, киевская область, новости, виталий кличко, украина, происшествия, армия и флот, взрыв
Удары нанесены по Киеву и области

Власти Киева и области: в регионе прогремела серия мощных взрывов, работает ПВО

09:15 01.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиев. Города мира
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, работает украинская система ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Первые взрывы произошли около трех часов. Под ударом оказались два района украинской столицы.
"Серия взрывов в Киеве. Работает ПВО. Предварительно: падение обломков в Днепровском и Деснянском районах. В Днепровском – на проезжую часть дороги", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
После этого в Деснянском районе раздались еще несколько взрывов. В результате прилетов произошли несколько возгораний, есть повреждения зданий и автомобилей.
Местные жители рассказывают, что во время ночных взрывов в Деснянском районе людям не дали зайти в укрытия – просто не открыли двери. Кличко подтвердил этот факт.
"В поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике. Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать", - добавил он.
Как сообщалось, в ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего удары были нанесены по другим районам Киева.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины
Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины
Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве
 
КиевКиевская областьНовостиВиталий КличкоУкраинаПроисшествияАрмия и флотВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:07Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
10:31Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя
10:25Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона
10:00Керченская переправа 1 июня: погода, очередь и ограничения
10:00Детская банковская карта как способ обучения финансовой грамотности
09:45Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины
09:18Массированный обстрел Белгородской области: число пострадавших растет
09:15Удары нанесены по Киеву и области
08:52В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на Грушевского
08:24Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму
08:07От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в России
07:38ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
07:02Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
00:01Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
21:59Главные события и заявления дня: 31 мая
21:43По-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе
21:33Главные новости Крыма: 31 мая
21:14В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах
20:53Как Крым будет отдыхать в июне
Лента новостейМолния