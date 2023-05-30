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Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали детали
Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали детали - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали детали
Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T15:46
2023-05-30T15:46
2023-05-30T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как ранее сообщало Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и авиатехника.В ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решенийЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в КиевеЗапредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае
https://crimea.ria.ru/20230529/pochemu-f-16-ne-pomogut-ukraine-v-zone-svo--amerikanskie-eksperty-1129029225.html
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министерство обороны рф, украина, россия, сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины)
Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали детали
Минобороны: ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений