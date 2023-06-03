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Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой
Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой
Российские штурмовики ведут зачистку от украинских боевиков в центре города Марьинка и пригороде Авдеевки в ДНР. Об этом сообщают в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T15:36
2023-06-03T15:36
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
украина
россия
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
марьинка (город в днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Российские штурмовики ведут зачистку от украинских боевиков в центре города Марьинка и пригороде Авдеевки в ДНР. Об этом сообщают в Минобороны России.Ударами авиации и артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа в ДНР.За сутки в ходе боев на Донецком направлении уничтожено более 220-ти украинских боевиков, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, самоходная артустановка "Гвоздика", а также один танк, боевая машина пехоты и восемь автомобилей, добавили в ведомстве."Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", – уточнили в Минобороны.31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил", и теперь их "зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики"."Бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов... так называемое Марьинское направление. Сюда переброшены силы спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" МО РФ", – сообщил Кадыров.Позже в этот же день в Минобороны сообщили об успешном наступлении на нескольких участках в ДНР. В частности отмечалось, что на Марьинском тактическом направлении территорию от боевиков зачищают штурмовики отряда 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат". Также сообщалось, что противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков на Донецком направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о контрнаступлении Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО
https://crimea.ria.ru/20230521/rossiyskie-solntsepeki-unichtozhili-opornyy-punkt-i-tekhniku-vsu-v-avdeevke-1128856061.html
украина
россия
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, украина, россия, донецкая народная республика (днр), авдеевка, марьинка (город в днр)
Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой

Минобороны: штурмовики ВС РФ ведут ожесточенные бои в центре Марьинки и в районе Авдеевки

15:36 03.06.2023
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа
Бойцы чеченского спецназа - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Российские штурмовики ведут зачистку от украинских боевиков в центре города Марьинка и пригороде Авдеевки в ДНР. Об этом сообщают в Минобороны России.
"На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Ударами авиации и артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа в ДНР.
За сутки в ходе боев на Донецком направлении уничтожено более 220-ти украинских боевиков, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, самоходная артустановка "Гвоздика", а также один танк, боевая машина пехоты и восемь автомобилей, добавили в ведомстве.
"Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", – уточнили в Минобороны.
31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил", и теперь их "зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики".
"Бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов... так называемое Марьинское направление. Сюда переброшены силы спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" МО РФ", – сообщил Кадыров.
Позже в этот же день в Минобороны сообщили об успешном наступлении на нескольких участках в ДНР. В частности отмечалось, что на Марьинском тактическом направлении территорию от боевиков зачищают штурмовики отряда 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат". Также сообщалось, что противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков на Донецком направлении.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФУкраинаРоссияДонецкая Народная Республика (ДНР)АвдеевкаМарьинка (город в ДНР)
 
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