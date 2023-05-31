https://crimea.ria.ru/20230531/protivnik-vybit-rossiyskaya-armiya-uspeshno-nastupaet-v-dnr--1129102572.html

Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР

Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР

Российские войска успешно наступают на нескольких участках в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T13:52

2023-05-31T13:52

2023-05-31T14:00

министерство обороны рф

сво

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

потери всу

наступление вс рф в донбассе

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129083982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc6bdd94f826db15d8d5fb43394f3003.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска успешно наступают на нескольких участках в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые ожесточенные бои ведутся в районе города Авдеевка. Здесь и у поселка Химик ударами оперативно-тактической и армейской авиации Вооруженных сил РФ поражены подразделения украинских войск, и уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в военном ведомстве.Кроме того, российские войска в ходе наступления заняли новые позиции в районе двух населенных пунктов на Донецком направлении.Также российские войска успешно наступают на Марьинском тактическом направлении. Здесь территорию от боевиков зачищают штурмовики отряда 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат".Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России ударили высокоточным оружием по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожив последний боевой корабль ВМС Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки УкраиныУдары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали деталиЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве

https://crimea.ria.ru/20230530/zapredelnye-tsifry-shoygu-nazval-poteri-vsu-v-mae-1129078163.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , наступление вс рф в донбассе, новости