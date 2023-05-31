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Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР
Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР
Российские войска успешно наступают на нескольких участках в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T13:52
2023-05-31T14:00
министерство обороны рф
сво
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
потери всу
наступление вс рф в донбассе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска успешно наступают на нескольких участках в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые ожесточенные бои ведутся в районе города Авдеевка. Здесь и у поселка Химик ударами оперативно-тактической и армейской авиации Вооруженных сил РФ поражены подразделения украинских войск, и уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в военном ведомстве.Кроме того, российские войска в ходе наступления заняли новые позиции в районе двух населенных пунктов на Донецком направлении.Также российские войска успешно наступают на Марьинском тактическом направлении. Здесь территорию от боевиков зачищают штурмовики отряда 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат".Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России ударили высокоточным оружием по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожив последний боевой корабль ВМС Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки УкраиныУдары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали деталиЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве
https://crimea.ria.ru/20230530/zapredelnye-tsifry-shoygu-nazval-poteri-vsu-v-mae-1129078163.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , наступление вс рф в донбассе, новости
Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР

Минобороны: российские войска успешно наступают по двум направлениям в Донбассе

13:52 31.05.2023 (обновлено: 14:00 31.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска успешно наступают на нескольких участках в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые ожесточенные бои ведутся в районе города Авдеевка. Здесь и у поселка Химик ударами оперативно-тактической и армейской авиации Вооруженных сил РФ поражены подразделения украинских войск, и уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в военном ведомстве.
Кроме того, российские войска в ходе наступления заняли новые позиции в районе двух населенных пунктов на Донецком направлении.
"В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая", – сообщили в Минобороны.
Также российские войска успешно наступают на Марьинском тактическом направлении. Здесь территорию от боевиков зачищают штурмовики отряда 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат".
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Министерство обороны РФСВОСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНаступление ВС РФ в ДонбассеНовости
 
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