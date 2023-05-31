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В Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
В Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
Вооруженные силы России нанесли удар по месту стоянки украинских военных кораблей в Одессе, в результате уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T12:35
2023-05-31T12:35
2023-05-31T12:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по месту стоянки украинских военных кораблей в Одессе, в результате уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Об этом сообщает Минобороны РФ."Юрий Олефиренко" (до 1994 года – "СДК-137", в 1994-2016 годах – "Кировоград") – советский и украинский средний десантный корабль проекта 773. Был построен на Гданьской верфи в Польше и спущен на воду в 1970 году. Прославился участием в походе в составе Средиземноморской эскадры во время израильско-египетского вооруженного конфликта в октябре 1973 года, сбив израильский истребитель-бомбардировщик.В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота корабль был передан Украине и переименован в "Кировоград". Во время вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года был временно взят под контроль ВМФ России, в апреле возвращен Украине, после чего отбуксирован в Одессу.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 уничтоженных боевиков и сгоревшая техника: новые потери ВСУПутин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки УкраиныЗапредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае
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министерство обороны рф, сво, новости, одесса, украина, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, потери всу
В Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
Минобороны: в Одессе высокоточным оружием уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
12:35 31.05.2023 (обновлено: 12:49 31.05.2023)