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Более 400 уничтоженных боевиков и сгоревшая техника: новые потери ВСУ

Более 400 уничтоженных боевиков и сгоревшая техника: новые потери ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Более 400 уничтоженных боевиков и сгоревшая техника: новые потери ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили в зоне спецоперации порядка 440 украинских боевиков и 28 единиц военной техники противника, ликвидировали две... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T16:16

2023-05-30T16:16

2023-05-30T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили в зоне спецоперации порядка 440 украинских боевиков и 28 единиц военной техники противника, ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает Минобороны РФКупянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении артиллеристы "Западной" группировки войск нанесли удары по подразделениям противника в районах Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики. В районе Синьковки Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки уничтожено до 40 боевиков, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Донецкое направлениеНа Донецком направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, подразделения и артиллерия "Южной" группировки войск уничтожили до 145 солдат противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.В районе населенного пункта Красное ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка ДНР. В районе Владимировки Донецкой Народной Республики ликвидирована украинская ДРГ.За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.На Херсонском направлении противник за сутки потерял до 30 боевиков, а также пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицы Д-30 и "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в маеУдары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали деталиЧто стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)