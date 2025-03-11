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В Домодедово остановлены поезда и работа аэропорта после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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В Домодедово остановлены поезда и работа аэропорта после атаки ВСУ
В Домодедово остановлены поезда и работа аэропорта после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2025
В Домодедово остановлены поезда и работа аэропорта после атаки ВСУ
После атаки беспилотников на Москву к 7 утра остановлено движение поездов из станции Домодедово в сторону столицы и области. Также аэропорт Домодедово временно... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T07:20
2025-03-11T07:42
подмосковье
москва
поезд
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на Москву к 7 утра остановлено движение поездов из станции Домодедово в сторону столицы и области. Также аэропорт Домодедово временно не впускает и не выпускает самолеты. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.Кроме того, для обеспечения безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово, добавила она.По словам Хрусталевой, по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания в результате падения обломков сбитых беспилотников, направлены спасатели.В частности, специалисты МЧС работают на месте возгорания на парковке супермаркета "Мираторг", уточнила Хрусталева.ВСУ рано утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву силами более полусотни беспилотников. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии 69 вражеских дронов силами ПВО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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подмосковье, москва, поезд, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
В Домодедово остановлены поезда и работа аэропорта после атаки ВСУ

В Домодедово остановлены поезда и работа аэропорта после атаки ВСУ на Москву

07:20 11.03.2025 (обновлено: 07:42 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Pavel Lvov / Перейти в фотобанкРельсы
Рельсы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Pavel Lvov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на Москву к 7 утра остановлено движение поездов из станции Домодедово в сторону столицы и области. Также аэропорт Домодедово временно не впускает и не выпускает самолеты. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
"Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область", – написала Хрусталева в своем Telegram-канале.
Кроме того, для обеспечения безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово, добавила она.
По словам Хрусталевой, по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания в результате падения обломков сбитых беспилотников, направлены спасатели.
В частности, специалисты МЧС работают на месте возгорания на парковке супермаркета "Мираторг", уточнила Хрусталева.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников в Подмосковье
Последствия атаки беспилотников в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки беспилотников в Подмосковье
ВСУ рано утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву силами более полусотни беспилотников. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии 69 вражеских дронов силами ПВО.
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ПодмосковьеМоскваПоездПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовости
 
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