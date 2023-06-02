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Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО

Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО

Российские войска за минувшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили порядка 300 боевиков ВСУ и 36 единиц военной техники противника, включая... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T15:14

2023-06-02T15:14

2023-06-02T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили порядка 300 боевиков ВСУ и 36 единиц военной техники противника, включая западные образцы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли удары по подразделениям противника в районах Берестового и Масютовки Харьковской области. В районе Новоселовского Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.В результате уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б".Также в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Красно-Лиманское и Донецкое направления"На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино ЛНР и Торское ДНР", - говорится в сообщении.В результате противник потерял более 60 боевиков, а также два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б".На Донецком направлении уничтожено более 50 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.Южно-Донецкое Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям противника в районах Водяного, Павловки ДНР, а также Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области.За сутки на данных направлениях российские войска уничтожили до 150 украинских боевиков, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-20, а также наземную станцию управления беспилотниками."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США, - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на ХерсонщинеВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на УкраинеВ зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчет

https://crimea.ria.ru/20230602/ukrainu-zhdet-krovavaya-banya-orban-prizval-predotvratit-kontrnastuplenie-1129145973.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

харьковская область

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