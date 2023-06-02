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Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции сбили украинский штурмовик Су-25 и уничтожили 29... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T14:39
2023-06-02T14:41
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
херсонская область
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции сбили украинский штурмовик Су-25 и уничтожили 29 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО в течение суток перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4 436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 356 танков и других боевых бронированных машин, 1 108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10 598 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчетРоссийская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской областиПочти 700 уничтоженных боевиков за сутки: потери ВСУ растут
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министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, херсонская область, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, запорожская область, новости, потери всу
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине

Минобороны: средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области

14:39 02.06.2023 (обновлено: 14:41 02.06.2023)
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции сбили украинский штурмовик Су-25 и уничтожили 29 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 29 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка ЛНР, Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское ДНР, Синьковка Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сообщении
Кроме того, российские средства ПВО в течение суток перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4 436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 356 танков и других боевых бронированных машин, 1 108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10 598 единиц специальной военной автомобильной техники.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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