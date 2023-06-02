https://crimea.ria.ru/20230602/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-shturmovik-su-25-na-khersonschine-1129151010.html

Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине

Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции сбили украинский штурмовик Су-25 и уничтожили 29... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T14:39

2023-06-02T14:39

2023-06-02T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции сбили украинский штурмовик Су-25 и уничтожили 29 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО в течение суток перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4 436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 356 танков и других боевых бронированных машин, 1 108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10 598 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчетРоссийская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской областиПочти 700 уничтоженных боевиков за сутки: потери ВСУ растут

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херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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