https://crimea.ria.ru/20230601/pochti-700-unichtozhennykh-boevikov-za-sutki-poteri-vsu-rastut-1129127772.html

Почти 700 уничтоженных боевиков за сутки: потери ВСУ растут

Почти 700 уничтоженных боевиков за сутки: потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Почти 700 уничтоженных боевиков за сутки: потери ВСУ растут

Российские военные за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили порядка 660 украинских боевиков и 20 единиц техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T13:43

2023-06-01T13:43

2023-06-01T13:43

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили порядка 660 украинских боевиков и 20 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесла удары по противнику в районах Тимковки и Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. В районах Синьковки и Кисловки Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.За сутки на данном направлении уничтожено до 45 украинских военных, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.В результате ВСУ потеряли до 80 боевиков, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.Кроме того, в районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.Донецкое направление"На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки ДНР. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении", – проинформировали в Минобороны.Авиация и артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое ДНР.За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Удачное ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Водяного, Павловки ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 боевиков ВСУ, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицу Д-30.

https://crimea.ria.ru/20230601/rossiyskie-voennye-sorvali-popytku-vtorzheniya-vsu-v-shebekino-1129126852.html

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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости