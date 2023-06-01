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Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области
Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области
Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и перехватили 16 снарядов реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T14:02
2023-06-01T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и перехватили 16 снарядов реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.Также в районах населенных пунктов Северск Донецкой Народной Республики и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и ВС РФ поразили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 149 районах.Уничтожено порядка 660 украинских боевиков и 20 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОВ Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС УкраиныОбращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, новости
Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области

Минобороны: российская ПВО сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины

14:02 01.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и перехватили 16 снарядов реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.
Также в районах населенных пунктов Северск Донецкой Народной Республики и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.
Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и ВС РФ поразили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 149 районах.
Уничтожено порядка 660 украинских боевиков и 20 единиц техники.
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СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотУкраинаРоссияНовости
 
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