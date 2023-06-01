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Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области

Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и перехватили 16 снарядов реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T14:02

2023-06-01T14:02

2023-06-01T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и перехватили 16 снарядов реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.Также в районах населенных пунктов Северск Донецкой Народной Республики и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и ВС РФ поразили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 149 районах.Уничтожено порядка 660 украинских боевиков и 20 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОВ Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС УкраиныОбращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, новости