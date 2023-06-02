Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230602/armiya-rossii-unichtozhila-v-khersone-sklad-s-5-tonnami-boepripasov-dlya-vsu-1129153319.html
Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
Российские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T16:16
2023-06-02T16:17
херсон
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
сво
потери всу
оружие
новости
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128662475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_718d6b20b9d2846011a9c209abd811e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Точным ударом российских артиллеристов склад был уничтожен.Минобороны РФ ежедневно сообщает об уничтожении складов с вооружением и боеприпасами для украинской армии. Так, за прошедшие сутки в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Накануне ведомство сообщило об уничтожении складов боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВОВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на УкраинеВ зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчет
https://crimea.ria.ru/20230529/razbity-komandnyy-punkt-vsu-i-angar-s-tekhnikoy-khod-spetsoperatsii-1129052204.html
херсон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128662475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3278a7cd5f8ec2be4ddb2c22cd3a3ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсон, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, потери всу , оружие, новости
Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ

Экстренные службы: на заводе в Херсоне уничтожен склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ

16:16 02.06.2023 (обновлено: 16:17 02.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.
По данным собеседника агентства, склад находился в одном из зданий силикатного завода. Там хранились не менее пяти тонн боеприпасов для одного из подразделений 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе снаряды к реактивным системам залпового огня "Ольха", гаубицам "Мста-Б" и Д-30, мины для минометов, а также боеприпасы к артиллерийским системам западного производства.
Точным ударом российских артиллеристов склад был уничтожен.
Минобороны РФ ежедневно сообщает об уничтожении складов с вооружением и боеприпасами для украинской армии. Так, за прошедшие сутки в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Накануне ведомство сообщило об уничтожении складов боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны в ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 16:37
Разбиты командный пункт ВСУ и ангар с техникой: ход спецоперации
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО
ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине
В зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчет
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОПотери ВСУОружиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
16:03В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году
15:49Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
15:37Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
15:14Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО
15:02Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения
14:50"Ахмат" наступает: на Марьинском направлении идет зачистка ВСУ
14:39Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине
14:32В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции
14:18ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине
14:02ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок
13:51Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году
13:43Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы
13:24Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
13:13Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
13:02В зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчет
12:48Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма
12:22В России появятся новые армии и военные округа
12:02РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам
11:58Украину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступление
Лента новостейМолния