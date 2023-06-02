https://crimea.ria.ru/20230602/armiya-rossii-unichtozhila-v-khersone-sklad-s-5-tonnami-boepripasov-dlya-vsu-1129153319.html

Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ

Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ

Российские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T16:16

2023-06-02T16:16

2023-06-02T16:17

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Точным ударом российских артиллеристов склад был уничтожен.Минобороны РФ ежедневно сообщает об уничтожении складов с вооружением и боеприпасами для украинской армии. Так, за прошедшие сутки в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Накануне ведомство сообщило об уничтожении складов боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВОВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на УкраинеВ зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчет

https://crimea.ria.ru/20230529/razbity-komandnyy-punkt-vsu-i-angar-s-tekhnikoy-khod-spetsoperatsii-1129052204.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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