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Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
Российские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T16:16
2023-06-02T16:16
2023-06-02T16:17
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Точным ударом российских артиллеристов склад был уничтожен.Минобороны РФ ежедневно сообщает об уничтожении складов с вооружением и боеприпасами для украинской армии. Так, за прошедшие сутки в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Накануне ведомство сообщило об уничтожении складов боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВОВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на УкраинеВ зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчет
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсон, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, потери всу , оружие, новости
Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
Экстренные службы: на заводе в Херсоне уничтожен склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
16:16 02.06.2023 (обновлено: 16:17 02.06.2023)