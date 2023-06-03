https://crimea.ria.ru/20230603/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-kontrnastuplenii-1129165342.html

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении

Украина готова к контрнаступлению и, хотя желала бы для этого иметь больше вооружения от западных партнеров, не собирается ждать его месяцами. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T14:03

2023-06-03T14:03

2023-06-03T15:02

владимир зеленский (президент украины)

сво

контрнаступление всу

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Украина готова к контрнаступлению и, хотя желала бы для этого иметь больше вооружения от западных партнеров, не собирается ждать его месяцами. Об этом в интервью главному редактору Wall Street Journal Эмме Такер заявил президент Владимир Зеленский, материал опубликован на сайте издания.По словам Зеленского, западным партнерам "давно пора выбрать сторону, определиться с кем они". Потому что они говорят, что все понимают и поддерживают Украину, но когда дело доходит до помощи, она буксует в неподходящий момент. "В чем проблема с современными самолетами?" – задался вопросом Зеленский.Он отметил, что "некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в альянсе". И высказал мнение, что если ее не видят и уже открыто говорят об этом, то "Украине нечего делать на этом саммите" НАТО в Вильнюсе.На фоне происходящего, Украина хоть и хотела бы получить военную помощь от Запада для контрнаступления, но обойдется и без него, заявил Зеленский. Он ответил, что верит в успех украинской армии, но не знает, сколько для его достижения потребуется времени.Вместе с тем Зеленский признал превосходство России в воздухе и то, что отсутствие защиты от российской авиации означает гибель большого количества солдат в ходе контрнаступления.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что украинское контрнаступление необходимо предотвратить, иначе оно обернется для Киева колоссальными потерями.По мнению политолога Андрея Никифорова, киевский режим пытается выдать обстрелы приграничных регионов России и попытки террористических актов на территории РФ за контрнаступление своих вооруженных сил перед западными спонсорами, чтобы максимально оттянуть начало масштабных военных действий. Он отметил, что лидеры киевского режима "нацелены вовсе не на то, чтобы героически погибнуть в борьбе с Россией, а на то, чтобы заработать на всем этом".Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году Почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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