https://crimea.ria.ru/20230602/v-kremle-otvetili-na-prizyv-zelenskogo-prinyat-ukrainu-v-nato-v-etom-godu-1129153101.html

В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году

В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году - РИА Новости Крым, 02.06.2023

В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году

Призыв президента Украины Владимира Зеленского принять страну в члены НАТО – это очередное свидетельство того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T16:03

2023-06-02T16:03

2023-06-02T16:03

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Призыв президента Украины Владимира Зеленского принять страну в члены НАТО – это очередное свидетельство того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", - цитирует Пескова РИА Новости.Для России тема членства Украины в НАТО - один из главных раздражителей и проблем на годы вперед, заявил пресс-секретарь российского лидера."Естественно, это является одним из главных раздражителей и потенциальных проблем на долгие и долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет", - сказал он.В этой ситуации Россия, безусловно, продолжит добиваться защиты своих геополитических интересов, уверен Песков.Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вступление Украины в блоке считают вполне осуществимым шагом. Но он так и не ответил на вопрос, получит ли официальный Киев приглашение в альянс на саммите в Вильнюсе, который назначен на 11-12 июля.Первого июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году.Приближение НАТО к границам Российской Федерации на востоке сделает уязвимой РФ, однако "здесь имеет место двусторонняя уязвимость", уверен заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он высказал мнение, что расширение НАТО на Восток приблизит западный военный блок не только к границам России, но и к своему краху. В то же время территория, которая останется от Украины после завершения спецоперации, если и сможет вступить в НАТО, то только в составе Польши, Венгрии или Румынии, сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнениеВыборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь РоссияВ МИД назвали реальные цели Запада на Украине

https://crimea.ria.ru/20230530/pochemu-ukraina-uzhe-nikogda-ne-smozhet-vstupit-v-nato-1129065367.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, кремль, дмитрий песков, россия, в мире, безопасность, новости