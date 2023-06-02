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В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году
В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году - РИА Новости Крым, 02.06.2023
В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году
Призыв президента Украины Владимира Зеленского принять страну в члены НАТО – это очередное свидетельство того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T16:03
2023-06-02T16:03
2023-06-02T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Призыв президента Украины Владимира Зеленского принять страну в члены НАТО – это очередное свидетельство того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", - цитирует Пескова РИА Новости.Для России тема членства Украины в НАТО - один из главных раздражителей и проблем на годы вперед, заявил пресс-секретарь российского лидера."Естественно, это является одним из главных раздражителей и потенциальных проблем на долгие и долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет", - сказал он.В этой ситуации Россия, безусловно, продолжит добиваться защиты своих геополитических интересов, уверен Песков.Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вступление Украины в блоке считают вполне осуществимым шагом. Но он так и не ответил на вопрос, получит ли официальный Киев приглашение в альянс на саммите в Вильнюсе, который назначен на 11-12 июля.Первого июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году.Приближение НАТО к границам Российской Федерации на востоке сделает уязвимой РФ, однако "здесь имеет место двусторонняя уязвимость", уверен заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он высказал мнение, что расширение НАТО на Восток приблизит западный военный блок не только к границам России, но и к своему краху. В то же время территория, которая останется от Украины после завершения спецоперации, если и сможет вступить в НАТО, то только в составе Польши, Венгрии или Румынии, сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнениеВыборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь РоссияВ МИД назвали реальные цели Запада на Украине
https://crimea.ria.ru/20230530/pochemu-ukraina-uzhe-nikogda-ne-smozhet-vstupit-v-nato-1129065367.html
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украина, нато, кремль, дмитрий песков, россия, в мире, безопасность, новости
В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году
Песков: Кремль считает тему членства Украины в НАТО главным раздражителем на годы вперед
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Призыв президента Украины Владимира Зеленского принять страну в члены НАТО – это очередное свидетельство того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", - цитирует Пескова РИА Новости.
Для России тема членства Украины в НАТО - один из главных раздражителей и проблем на годы вперед, заявил пресс-секретарь российского лидера.
"Естественно, это является одним из главных раздражителей и потенциальных проблем на долгие и долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет", - сказал он.
В этой ситуации Россия, безусловно, продолжит добиваться защиты своих геополитических интересов, уверен Песков.
"Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО", – подчеркнул он.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вступление Украины в блоке считают вполне осуществимым шагом. Но он так и не ответил на вопрос, получит ли официальный Киев приглашение в альянс на саммите в Вильнюсе, который назначен на 11-12 июля.
Первого июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году.
Приближение НАТО к границам Российской Федерации на востоке сделает уязвимой РФ, однако "здесь имеет место двусторонняя уязвимость", уверен
заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он высказал мнение, что расширение НАТО на Восток приблизит западный военный блок не только к границам России, но и к своему краху. В то же время территория, которая останется от Украины
после завершения спецоперации, если и сможет вступить в НАТО, то только в составе Польши, Венгрии или Румынии, сказал он.
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