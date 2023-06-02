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Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление
Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление
США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ), это... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T16:48
2023-06-02T16:48
2023-06-02T17:02
украина
сша
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поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ), это вооружение Пентагон планирует использовать в "долгосрочной перспективе для вытеснения России с оккупированных территорий". Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пишет Daily Mail."Подготовка украинских войск к использованию передовых американских танков Abrams началась, хотя эти системы не будут готовы к неминуемому контрнаступлению. В долгосрочной перспективе это оружие будет иметь решающее значение", - сказал американский генерал.Обучение украинских экипажей на танках Abrams началось после того, как США и союзники начали разработку соглашений об обучении украинцев на истребителях F-16 - еще одном желанном для Киева виде вооружений.Он добавил, что в настоящее время между США и союзниками, такими как Нидерланды и Великобритания, которые уже пообещали предоставить F-16, ведется "детальное планирование классов, типов тактики полетов и мест для тренировок".Что касается обучения украинских танкистов, по данным газеты, 200 солдат ВСУ в минувшие выходные начали 12-недельный учебный курс в Германии на американских машинах. Столько же военнослужащих проходят подготовку по заправке танков и техническому обслуживанию бензовозов.Как отмечают авторы публикации, график обучения рассчитан на то, чтобы ввести войска в курс дела до того, как 31 танк Abrams, обещанный США Украине, прибудет к осени этого года. Всего Киев получит 300 танков, включая Abrams, Challenger, Leopard 2 и Leclerc, утверждает издание.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что появление у Украины F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.При этом бывшие летчики ВВС США убеждены, что поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. По их мнению, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступлениеКонтрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режимаКак поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США
https://crimea.ria.ru/20230519/postavki-ukraine-oruzhiya-iz-evropy-budut-sokraschatsya--prognoz-1128813786.html
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украина, сша, танки abrams, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, в мире, сво, новости, контрнаступление всу
Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление
Милли: Киев не получит танки Abrams и истребители F-16 к заявленному контрнаступлению
16:48 02.06.2023 (обновлено: 17:02 02.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым.
США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ), это вооружение Пентагон планирует использовать в "долгосрочной перспективе для вытеснения России с оккупированных территорий". Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пишет
Daily Mail.
"Подготовка украинских войск к использованию передовых американских танков Abrams началась, хотя эти системы не будут готовы к неминуемому контрнаступлению. В долгосрочной перспективе это оружие будет иметь решающее значение", - сказал американский генерал.
Обучение украинских экипажей на танках Abrams началось после того, как США и союзники начали разработку соглашений об обучении украинцев на истребителях F-16 - еще одном желанном для Киева виде вооружений.
"В то время как танки необходимы для изгнания российских войск с территории Украины, истребители F-16 станут частью долгосрочного плана обеспечения безопасности для сдерживания будущих атак. Все признают, что Украина нуждается в модернизированных военно-воздушных силах, но это займет значительное количество времени", – цитирует Марка Милли издание.
Он добавил, что в настоящее время между США и союзниками, такими как Нидерланды и Великобритания, которые уже пообещали предоставить F-16, ведется "детальное планирование классов, типов тактики полетов и мест для тренировок".
Что касается обучения украинских танкистов, по данным газеты, 200 солдат ВСУ в минувшие выходные начали 12-недельный учебный курс в Германии на американских машинах. Столько же военнослужащих проходят подготовку по заправке танков и техническому обслуживанию бензовозов.
Как отмечают авторы публикации, график обучения рассчитан на то, чтобы ввести войска в курс дела до того, как 31 танк Abrams, обещанный США Украине, прибудет к осени этого года. Всего Киев получит 300 танков, включая Abrams, Challenger, Leopard 2 и Leclerc, утверждает издание.
Поставки F-16 Украине
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.
О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.
В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией
вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что появление у Украины F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.
При этом бывшие летчики ВВС США убеждены, что поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе
, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. По их мнению, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.
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