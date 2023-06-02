https://crimea.ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-vsu-v-ssha-sdelali-razocharovyvayuschee-dlya-kieva-zayavlenie-1129153767.html

Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление

Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление

США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ), это... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T16:48

2023-06-02T16:48

2023-06-02T17:02

украина

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ), это вооружение Пентагон планирует использовать в "долгосрочной перспективе для вытеснения России с оккупированных территорий". Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пишет Daily Mail."Подготовка украинских войск к использованию передовых американских танков Abrams началась, хотя эти системы не будут готовы к неминуемому контрнаступлению. В долгосрочной перспективе это оружие будет иметь решающее значение", - сказал американский генерал.Обучение украинских экипажей на танках Abrams началось после того, как США и союзники начали разработку соглашений об обучении украинцев на истребителях F-16 - еще одном желанном для Киева виде вооружений.Он добавил, что в настоящее время между США и союзниками, такими как Нидерланды и Великобритания, которые уже пообещали предоставить F-16, ведется "детальное планирование классов, типов тактики полетов и мест для тренировок".Что касается обучения украинских танкистов, по данным газеты, 200 солдат ВСУ в минувшие выходные начали 12-недельный учебный курс в Германии на американских машинах. Столько же военнослужащих проходят подготовку по заправке танков и техническому обслуживанию бензовозов.Как отмечают авторы публикации, график обучения рассчитан на то, чтобы ввести войска в курс дела до того, как 31 танк Abrams, обещанный США Украине, прибудет к осени этого года. Всего Киев получит 300 танков, включая Abrams, Challenger, Leopard 2 и Leclerc, утверждает издание.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что появление у Украины F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.При этом бывшие летчики ВВС США убеждены, что поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. По их мнению, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступлениеКонтрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режимаКак поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США

https://crimea.ria.ru/20230519/postavki-ukraine-oruzhiya-iz-evropy-budut-sokraschatsya--prognoz-1128813786.html

https://crimea.ria.ru/20230601/kogda-zakonchitsya-svo-na-ukraine--mnenie-1129131686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, танки abrams, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, в мире, сво, новости, контрнаступление всу