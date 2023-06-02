https://crimea.ria.ru/20230602/ukrainu-zhdet-krovavaya-banya-orban-prizval-predotvratit-kontrnastuplenie-1129145973.html

Украину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступление

Украину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступление - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Украину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступление

Украинское контрнаступление необходимо предотвратить, иначе оно обернется для Киева колоссальными потерями. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T11:58

2023-06-02T11:58

2023-06-02T13:01

венгрия

виктор орбан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинское контрнаступление необходимо предотвратить, иначе оно обернется для Киева колоссальными потерями. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Я думаю, надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней", — приводит слова Орбана РИА Новости.Он объяснил, почему в случае попытки наступления ВСУ понесут огромные потери."Я сам как человек, полтора года прослуживший в армии, и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся. И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны — в России население 130-140 миллионов человек, в Украине мы не знаем сколько, наверное, где-то между 30-40 миллионами — при таких обстоятельствах начинать большую стратегию — это кровавая баня", — сказал Орбан.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала призывы ряда стран к прекращению огня на Украине. По ее словам, это "дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения". Венгрия же с начала конфликта на Украине выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. Руководство страны также много раз подчеркивало, что Будапешт – за скорейшее начало мирных переговоров.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, однако на Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад призывает к переговорам Россию, которая и так никогда не отказывалась от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризисаКонтрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режима

https://crimea.ria.ru/20230529/kontrnastuplenie-vsu-aksenov-otsenil-ugrozu-dlya-kryma-1129050137.html

венгрия

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венгрия, виктор орбан, контрнаступление всу, в мире, сво, новости