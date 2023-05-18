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"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса
"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса - РИА Новости Крым, 18.05.2023
"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса
Решение украинского вопроса потребует усилий всех сторон, панацеи для преодоления кризиса в данном случае нет. Такое мнение в четверг выразил спецпредставитель... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T10:19
2023-05-18T10:19
2023-05-18T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Решение украинского вопроса потребует усилий всех сторон, панацеи для преодоления кризиса в данном случае нет. Такое мнение в четверг выразил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в рамках киевского визита.16-17 мая Ли Хуэй встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и другими представителями действующего киевского режима, сообщил МИД Китая.По словам Ли, Китай готов прилагать усилия и содействовать сторонам в поиске решения украинского вопроса с учетом ранее изложенной китайской стороной позиции для прекращения конфликта на Украине.В программе турне спецпредставителя КНР кроме украинского визита запланированы Польша, Франция, Германия и Россия для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.20-22 марта Председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. В феврале Власти КНР предложили свое видение мирного решения по Украине. План из 12 пунктов включает в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия с уважением относится к плану, предложенному Китаем. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасностиЗаявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоКитайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
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китай, политика, россия, новости
"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса
Спецпредставитель КНР Ли: Китай не видит панацеи для решения Украинского кризиса
10:19 18.05.2023 (обновлено: 10:29 18.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Решение украинского вопроса потребует усилий всех сторон, панацеи для преодоления кризиса в данном случае нет. Такое мнение в четверг выразил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в рамках киевского визита.
16-17 мая Ли Хуэй встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и другими представителями действующего киевского режима, сообщил МИД Китая.
"Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров", - цитирует Ли Хуэя РИА Новости.
По словам Ли, Китай готов прилагать усилия и содействовать сторонам в поиске решения украинского вопроса с учетом ранее изложенной китайской стороной позиции для прекращения конфликта на Украине.
В программе турне спецпредставителя КНР кроме украинского визита запланированы Польша, Франция, Германия и Россия для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.
20-22 марта Председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. В феврале Власти КНР предложили свое видение мирного решения по Украине. План из 12 пунктов включает в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия с уважением относится к плану, предложенному Китаем.
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