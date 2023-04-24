Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
СМИ: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шайе со словами о Крыме
13:00 24.04.2023 (обновлено: 13:02 24.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Интервью китайского посла во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма и стран Балтии исчезло из официального аккаунта в соцсети WeChat, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
"Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент "был удален автором". Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства", — указывает СМИ.
Издание связывает это с гневной реакцией Запада на позицию Шайе. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.
Ранее Посол Китая в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и перешел Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран. Позже около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о российской принадлежности Крыма.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Она указала на то, что ряд СМИ неверно интерпретирует позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между КНР и другими странами.
Читайте также на РИА Новости Крым: