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Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
Интервью китайского посла во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма и стран Балтии исчезло из официального аккаунта в соцсети WeChat, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T13:00
2023-04-24T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Интервью китайского посла во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма и стран Балтии исчезло из официального аккаунта в соцсети WeChat, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. Издание связывает это с гневной реакцией Запада на позицию Шайе. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.Ранее Посол Китая в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и перешел Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран. Позже около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о российской принадлежности Крыма. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Она указала на то, что ряд СМИ неверно интерпретирует позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между КНР и другими странами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском КрымеВ Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуостроваПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнение
https://crimea.ria.ru/20230424/mid-kitaya-otreagiroval-na-slova-posla-o-stranakh-byvshego-sssr-1128326805.html
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китай, россия, крым, в мире, политика, франция, общество, лю шайе, новости
Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме

СМИ: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шайе со словами о Крыме

13:00 24.04.2023 (обновлено: 13:02 24.04.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Интервью китайского посла во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма и стран Балтии исчезло из официального аккаунта в соцсети WeChat, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент "был удален автором". Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства", — указывает СМИ.

Издание связывает это с гневной реакцией Запада на позицию Шайе. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.
Китайский флаг на одной из улиц Пекина. - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР
Ранее Посол Китая в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и перешел Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран. Позже около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о российской принадлежности Крыма.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Она указала на то, что ряд СМИ неверно интерпретирует позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между КНР и другими странами.
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Заголовок открываемого материала
13:00Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
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12:28РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
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