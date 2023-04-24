https://crimea.ria.ru/20230424/kitayskoe-posolstvo-vo-frantsii-udalilo-intervyu-posla-o-kryme-1128328775.html

Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме

Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме

Интервью китайского посла во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма и стран Балтии исчезло из официального аккаунта в соцсети WeChat, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T13:00

2023-04-24T13:00

2023-04-24T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Интервью китайского посла во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма и стран Балтии исчезло из официального аккаунта в соцсети WeChat, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. Издание связывает это с гневной реакцией Запада на позицию Шайе. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.Ранее Посол Китая в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и перешел Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран. Позже около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о российской принадлежности Крыма. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Она указала на то, что ряд СМИ неверно интерпретирует позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между КНР и другими странами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском КрымеВ Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуостроваПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнение

https://crimea.ria.ru/20230424/mid-kitaya-otreagiroval-na-slova-posla-o-stranakh-byvshego-sssr-1128326805.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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