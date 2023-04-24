Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/mid-kitaya-otreagiroval-na-slova-posla-o-stranakh-byvshego-sssr-1128326805.html
МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР
МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР - РИА Новости Крым, 24.04.2023
МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР
Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T11:54
2023-04-24T11:58
китай
россия
крым
политика
лю шайе
новости
мао нин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128326939_0:164:3040:1874_1920x0_80_0_0_75612ac3979d57b1670b21b155257d83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова китайского посла во Франции о Крыме и суверенитете стран бывшего СССР.Посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Он также указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран. После этого газета Monde сообщила, что около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата. В МИД Китая подчеркнули, что КНР уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран.Мао Нин указала на то, что ряд СМИ неверно интерпретирует позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между КНР и другими странами. Дипломат добавила, что Китай нацелен на работу с международным сообществом и готов внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за КрымаНовая концепция внешней политики России: основные положения
китай
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128326939_162:0:2878:2037_1920x0_80_0_0_0973a21c9981ecad0c828e41b1fa2d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, россия, крым, политика, лю шайе, новости, мао нин, в мире
МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР

МИД Китая: Пекин уважает суверенитет всех стран бывшего СССР

11:54 24.04.2023 (обновлено: 11:58 24.04.2023)
 
© РИА Новости . Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитайский флаг на одной из улиц Пекина.
Китайский флаг на одной из улиц Пекина. - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова китайского посла во Франции о Крыме и суверенитете стран бывшего СССР.
Посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Он также указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран. После этого газета Monde сообщила, что около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.
В МИД Китая подчеркнули, что КНР уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран.
"После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами, с момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР", - сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник.
Мао Нин указала на то, что ряд СМИ неверно интерпретирует позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между КНР и другими странами. Дипломат добавила, что Китай нацелен на работу с международным сообществом и готов внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"
Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма
Новая концепция внешней политики России: основные положения
 
КитайРоссияКрымПолитикаЛю ШайеНовостиМао НинВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
12:41Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами
12:39Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
12:28РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
12:07Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:54МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР
11:17Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области
11:05100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье
09:59Боевика украинского нацбата осудили в Крыму
09:43Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
09:33Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля
09:20Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма
08:37Где в Крыму появятся новые памятные знаки
08:05ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
07:56Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
07:46Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
07:23Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
07:01Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
06:27В Севастополе остановлен морской рейд
04:52Беспилотники атаковали Севастополь
Лента новостейМолния