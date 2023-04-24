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МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР

МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР - РИА Новости Крым, 24.04.2023

МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР

Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T11:54

2023-04-24T11:54

2023-04-24T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова китайского посла во Франции о Крыме и суверенитете стран бывшего СССР.Посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Он также указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран. После этого газета Monde сообщила, что около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата. В МИД Китая подчеркнули, что КНР уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран.Мао Нин указала на то, что ряд СМИ неверно интерпретирует позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между КНР и другими странами. Дипломат добавила, что Китай нацелен на работу с международным сообществом и готов внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за КрымаНовая концепция внешней политики России: основные положения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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