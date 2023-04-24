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Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма
Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма
Около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T09:20
2023-04-24T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о российской принадлежности Крыма. Об этом со ссылкой на газету Monde сообщает РИА Новости.Крым - РоссияПосол Китая в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и перешел Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран.Авторы обращения считают, что заявление китайского дипломата нарушает международное право и его следует рассматривать как угрозу безопасности европейских стран."Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение", — говорится в письме."Холодный душ для Запада"Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова китайского посла Лю Шайе о статусе Крыма отрезвляющими."Заявление посла Китая стали холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду", — сказал он в комментарии РИА Новости.Он подчеркнул, что власти всех крупных держав мира понимают, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом, который был осуществлен на основе демократического волеизъявления.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуЗеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира
https://crimea.ria.ru/20230423/v-sovfede-obyasnili-zayavlenie-posla-kitaya-o-rossiyskom-kryme-1128318348.html
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Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма

Посла КНР во Франции Лю Шайе просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме - СМИ

09:20 24.04.2023
 
CC BY-SA 3.0 / David Monniaux / Quai d'Orsay dsc06518Министерство иностранных дел Франции на набережной Орсе в Париже
Министерство иностранных дел Франции на набережной Орсе в Париже - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
CC BY-SA 3.0 / David Monniaux / Quai d'Orsay dsc06518
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о российской принадлежности Крыма. Об этом со ссылкой на газету Monde сообщает РИА Новости.

Крым - Россия

Посол Китая в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и перешел Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран.
"Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса", — говорится в письме.
Авторы обращения считают, что заявление китайского дипломата нарушает международное право и его следует рассматривать как угрозу безопасности европейских стран.
"Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение", — говорится в письме.
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Вчера, 14:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме

"Холодный душ для Запада"

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова китайского посла Лю Шайе о статусе Крыма отрезвляющими.
"Заявление посла Китая стали холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду", — сказал он в комментарии РИА Новости.
Он подчеркнул, что власти всех крупных держав мира понимают, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом, который был осуществлен на основе демократического волеизъявления.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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