https://crimea.ria.ru/20230424/posla-kitaya-v-parizhe-prizvali-obyavit-personoy-non-grata-iz-za-kryma-1128324568.html

Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма

Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма

Около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T09:20

2023-04-24T09:20

2023-04-24T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о российской принадлежности Крыма. Об этом со ссылкой на газету Monde сообщает РИА Новости.Крым - РоссияПосол Китая в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и перешел Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева. Также он указал на отсутствие международного договора, который конкретизировал бы статус постсоветских государств как суверенных стран.Авторы обращения считают, что заявление китайского дипломата нарушает международное право и его следует рассматривать как угрозу безопасности европейских стран."Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение", — говорится в письме."Холодный душ для Запада"Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова китайского посла Лю Шайе о статусе Крыма отрезвляющими."Заявление посла Китая стали холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду", — сказал он в комментарии РИА Новости.Он подчеркнул, что власти всех крупных держав мира понимают, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом, который был осуществлен на основе демократического волеизъявления.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуЗеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира

https://crimea.ria.ru/20230423/v-sovfede-obyasnili-zayavlenie-posla-kitaya-o-rossiyskom-kryme-1128318348.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, китай, франция, россия, в мире, политика, общество, новости