https://crimea.ria.ru/20230423/v-sovfede-obyasnili-zayavlenie-posla-kitaya-o-rossiyskom-kryme-1128318348.html

В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме

В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме - РИА Новости Крым, 23.04.2023

В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме

Правда о Крыме как о неотъемлемой части России зазвучит громче на международной арене после слов китайского дипломата Лю Шайе о принадлежности полуострова... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T14:25

2023-04-23T14:25

2023-04-23T14:28

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Правда о Крыме как о неотъемлемой части России зазвучит громче на международной арене после слов китайского дипломата Лю Шайе о принадлежности полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Дипломат сказал правдуРанее заявил посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире одного из французских телеканалов напомнил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.По словам Цекова, Лю Шайе своим заявлением продемонстрировал хорошее знание истории России и Крыма и настроений крымчан, а также понимание того, что полуостров оказался в составе Украины в результате грубейших нарушений закона.Что касается реакции на слова китайского дипломата МИДов Украины и прибалтийских государств, то, по словам Цекова, "ожидать другого от этой лживой и неблагодарной своры не приходится"."Они, конечно, будут кричать, охать и ахать по поводу "украинского статуса" Крыма. Думаю, они историю Крыма не знают, а если и знают, то значит, просто цинично и нагло лгут", - заключил он.Реакция на слова посла КНРСлова Лю Шайе вызвали гневную реакцию со стороны Киева, а также прибалтийских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что у дипломата либо "очевидные проблемы с географией", либо его точка зрения противоречит позиции Пекина "относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал слова Лю Шайе "абсолютно неприемлемыми" и призвал Пекин официально отреагировать. В МИД Эстонии позицию Лю Шайе назвали "прискорбной и непонятной", а глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлиус Ландсбергис по этому поводу заявил, что слова посла КНР объясняют, "почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине".Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения

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сергей цеков, совет федерации, россия, китай, украина, крым, политика, лю шайе, прибалтика, латвия, эдгарс ринкевичс