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В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме
В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме - РИА Новости Крым, 23.04.2023
В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме
Правда о Крыме как о неотъемлемой части России зазвучит громче на международной арене после слов китайского дипломата Лю Шайе о принадлежности полуострова... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T14:25
2023-04-23T14:28
эксклюзивы риа новости крым
сергей цеков
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лю шайе
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Правда о Крыме как о неотъемлемой части России зазвучит громче на международной арене после слов китайского дипломата Лю Шайе о принадлежности полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Дипломат сказал правдуРанее заявил посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире одного из французских телеканалов напомнил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.По словам Цекова, Лю Шайе своим заявлением продемонстрировал хорошее знание истории России и Крыма и настроений крымчан, а также понимание того, что полуостров оказался в составе Украины в результате грубейших нарушений закона.Что касается реакции на слова китайского дипломата МИДов Украины и прибалтийских государств, то, по словам Цекова, "ожидать другого от этой лживой и неблагодарной своры не приходится"."Они, конечно, будут кричать, охать и ахать по поводу "украинского статуса" Крыма. Думаю, они историю Крыма не знают, а если и знают, то значит, просто цинично и нагло лгут", - заключил он.Реакция на слова посла КНРСлова Лю Шайе вызвали гневную реакцию со стороны Киева, а также прибалтийских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что у дипломата либо "очевидные проблемы с географией", либо его точка зрения противоречит позиции Пекина "относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал слова Лю Шайе "абсолютно неприемлемыми" и призвал Пекин официально отреагировать. В МИД Эстонии позицию Лю Шайе назвали "прискорбной и непонятной", а глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлиус Ландсбергис по этому поводу заявил, что слова посла КНР объясняют, "почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине".Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
сергей цеков, совет федерации, россия, китай, украина, крым, политика, лю шайе, прибалтика, латвия, эдгарс ринкевичс
В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме

Сенатор Цеков: правда о Крыме зазвучит громче в мире после слов посла КНР Лю Шайе

14:25 23.04.2023 (обновлено: 14:28 23.04.2023)
 
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Правда о Крыме как о неотъемлемой части России зазвучит громче на международной арене после слов китайского дипломата Лю Шайе о принадлежности полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Дипломат сказал правду

Ранее заявил посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире одного из французских телеканалов напомнил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.
"Китайский дипломат сказал правду. Думаю, чем дальше, тем эта правда будет громче звучать. Конечно, в Европе найдется немного политиков, которые будут так же верно рассуждать, в основном это будут уже ушедшие в отставку бывшие чиновники. Но руководители других, незападных, государств тоже будут вникать в ситуацию с Крымом и понимать, что Крым – это исконно российская территория", – сказал политик.
По словам Цекова, Лю Шайе своим заявлением продемонстрировал хорошее знание истории России и Крыма и настроений крымчан, а также понимание того, что полуостров оказался в составе Украины в результате грубейших нарушений закона.
"Это касается не только 1954 года, а 1991 года, потому что по союзному законодательству при распаде СССР автономии имели право самостоятельно решать свою судьбу. А Крыму это право не предоставили на Украине. Поэтому Лю Шайе говорит правду. Честные и порядочные люди по-другому не могут говорить о Крыме", - отметил сенатор.
Что касается реакции на слова китайского дипломата МИДов Украины и прибалтийских государств, то, по словам Цекова, "ожидать другого от этой лживой и неблагодарной своры не приходится".
"Они, конечно, будут кричать, охать и ахать по поводу "украинского статуса" Крыма. Думаю, они историю Крыма не знают, а если и знают, то значит, просто цинично и нагло лгут", - заключил он.

Реакция на слова посла КНР

Слова Лю Шайе вызвали гневную реакцию со стороны Киева, а также прибалтийских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что у дипломата либо "очевидные проблемы с географией", либо его точка зрения противоречит позиции Пекина "относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал слова Лю Шайе "абсолютно неприемлемыми" и призвал Пекин официально отреагировать. В МИД Эстонии позицию Лю Шайе назвали "прискорбной и непонятной", а глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлиус Ландсбергис по этому поводу заявил, что слова посла КНР объясняют, "почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине".
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