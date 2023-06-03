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Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут
Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут
Безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T16:35
2023-06-03T16:35
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Самые крупные потери враг несет на Донецком направлении, где в ожесточенных боях российские штурмовики ведут зачистку центра Марьинки и вблизи Авдеевки. За сутки на этом направлении уничтожено более 220-ти украинских боевиков.На Купянском направлении в результате удара ВС РФ "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районе Двуречного, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Безвозвратные потери врага здесь составили 90 человек.Еще порядка 130 военнослужащих противника уничтожены на Красно-Лиманском и Херсонском направлениях. В частности, ликвидированы подразделения в районе сел Невское и Червоная Диброва в ЛНР и под Григоровкой в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на УкраинеАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
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РИА Новости Крым
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96
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр)
Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут

Минобороны: потери ВСУ на всех направлениях за сутки составили около 600 военнослужащих

16:35 03.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые крупные потери враг несет на Донецком направлении, где в ожесточенных боях российские штурмовики ведут зачистку центра Марьинки и вблизи Авдеевки. За сутки на этом направлении уничтожено более 220-ти украинских боевиков.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка в ДНР, Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145-ти украинских военнослужащих", – сообщили в ведомстве.
На Купянском направлении в результате удара ВС РФ "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районе Двуречного, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Безвозвратные потери врага здесь составили 90 человек.
Еще порядка 130 военнослужащих противника уничтожены на Красно-Лиманском и Херсонском направлениях. В частности, ликвидированы подразделения в районе сел Невское и Червоная Диброва в ЛНР и под Григоровкой в ДНР.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссияМинистерство обороны РФНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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