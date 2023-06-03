https://crimea.ria.ru/20230603/pochti-600-sutochnye-poteri-vsu-snova-rastut-1129168148.html

Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут

Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут

Безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T16:35

2023-06-03T16:35

2023-06-03T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Самые крупные потери враг несет на Донецком направлении, где в ожесточенных боях российские штурмовики ведут зачистку центра Марьинки и вблизи Авдеевки. За сутки на этом направлении уничтожено более 220-ти украинских боевиков.На Купянском направлении в результате удара ВС РФ "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районе Двуречного, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Безвозвратные потери врага здесь составили 90 человек.Еще порядка 130 военнослужащих противника уничтожены на Красно-Лиманском и Херсонском направлениях. В частности, ликвидированы подразделения в районе сел Невское и Червоная Диброва в ЛНР и под Григоровкой в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на УкраинеАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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