Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут
Минобороны: потери ВСУ на всех направлениях за сутки составили около 600 военнослужащих
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые крупные потери враг несет на Донецком направлении, где в ожесточенных боях российские штурмовики ведут зачистку центра Марьинки и вблизи Авдеевки. За сутки на этом направлении уничтожено более 220-ти украинских боевиков.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка в ДНР, Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145-ти украинских военнослужащих", – сообщили в ведомстве.
На Купянском направлении в результате удара ВС РФ "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районе Двуречного, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Безвозвратные потери врага здесь составили 90 человек.
Еще порядка 130 военнослужащих противника уничтожены на Красно-Лиманском и Херсонском направлениях. В частности, ликвидированы подразделения в районе сел Невское и Червоная Диброва в ЛНР и под Григоровкой в ДНР.
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