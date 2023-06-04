https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-presekla-popytki-vsu-forsirovat-dnepr-1129175464.html

Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

Российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытку украинских боевиков форсировать Днепр на Херсонском направлении, а также разбили наблюдательный... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T12:20

2023-06-04T12:20

2023-06-04T12:20

херсон

херсонская область

каховка

потери всу

происшествия

сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытку украинских боевиков форсировать Днепр на Херсонском направлении, а также разбили наблюдательный пункт противника, места дислокации и уничтожили военную технику вместе с экипажами. Противник понес значительные потери. Об этом сообщают экстренные службы региона.Группировка войск "Днепр" при попытке форсировать Днепр уничтожила группы боевиков ВСУ.Кроме того, в районе острова Коробелов поражены две лодки с боевиками, 120-мм минометный расчет с боекомплектом и членами экипажа. Уничтожены четыре военнослужащих ВСУ, трое тяжело ранены.В районе Херсона также был разбит минометный расчет с экипажем – ликвидированы четыре националиста. Там же поражена гаубица Д-30 с боекомплектом. Убиты пять военных ВСУ, двое ранены.В населенном пункте Дарьевка разбит пункт временной дислокации подразделения ВСУ. 10 националистов ликвидировано, из строя выведена автомобильная техника.На этом направлении также разбиты две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом.На Каховском направлении группировка "Днепр" поразила наблюдательный пункт противника – уничтожены трое военных ВСУ. В населенном пункте Казацкое разбита позиция одного из подразделений. Противник потерял шесть военнослужащих и две машины.Также ликвидирован 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести.Ранее в экстренных службах сообщили, что за минувшие сутки боевики выпустили по левобережной части Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – экспертПочти 600: суточные потери ВСУ снова растутТри украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230603/na-khersonschine-unichtozheny-gaubitsy-vsu-strelyavshie-po-naselennym-punktam-1129163444.html

херсон

херсонская область

каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, херсонская область, каховка, потери всу , происшествия, сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, новости