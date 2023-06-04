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Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр
Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр
Российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытку украинских боевиков форсировать Днепр на Херсонском направлении, а также разбили наблюдательный... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T12:20
2023-06-04T12:20
херсон
херсонская область
каховка
потери всу
происшествия
сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытку украинских боевиков форсировать Днепр на Херсонском направлении, а также разбили наблюдательный пункт противника, места дислокации и уничтожили военную технику вместе с экипажами. Противник понес значительные потери. Об этом сообщают экстренные службы региона.Группировка войск "Днепр" при попытке форсировать Днепр уничтожила группы боевиков ВСУ.Кроме того, в районе острова Коробелов поражены две лодки с боевиками, 120-мм минометный расчет с боекомплектом и членами экипажа. Уничтожены четыре военнослужащих ВСУ, трое тяжело ранены.В районе Херсона также был разбит минометный расчет с экипажем – ликвидированы четыре националиста. Там же поражена гаубица Д-30 с боекомплектом. Убиты пять военных ВСУ, двое ранены.В населенном пункте Дарьевка разбит пункт временной дислокации подразделения ВСУ. 10 националистов ликвидировано, из строя выведена автомобильная техника.На этом направлении также разбиты две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом.На Каховском направлении группировка "Днепр" поразила наблюдательный пункт противника – уничтожены трое военных ВСУ. В населенном пункте Казацкое разбита позиция одного из подразделений. Противник потерял шесть военнослужащих и две машины.Также ликвидирован 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести.Ранее в экстренных службах сообщили, что за минувшие сутки боевики выпустили по левобережной части Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – экспертПочти 600: суточные потери ВСУ снова растутТри украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230603/na-khersonschine-unichtozheny-gaubitsy-vsu-strelyavshie-po-naselennym-punktam-1129163444.html
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РИА Новости Крым
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херсон, херсонская область, каховка, потери всу , происшествия, сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, новости
Армия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

Российские военнослужащие пресекли попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

12:20 04.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытку украинских боевиков форсировать Днепр на Херсонском направлении, а также разбили наблюдательный пункт противника, места дислокации и уничтожили военную технику вместе с экипажами. Противник понес значительные потери. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Группировка войск "Днепр" при попытке форсировать Днепр уничтожила группы боевиков ВСУ.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский. В результате огневого поражения уничтожены две лодки противника и два автомобиля. Ликвидированы 37 военных ВСУ, 23 боевика получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в районе острова Коробелов поражены две лодки с боевиками, 120-мм минометный расчет с боекомплектом и членами экипажа. Уничтожены четыре военнослужащих ВСУ, трое тяжело ранены.
В районе Херсона также был разбит минометный расчет с экипажем – ликвидированы четыре националиста. Там же поражена гаубица Д-30 с боекомплектом. Убиты пять военных ВСУ, двое ранены.
В населенном пункте Дарьевка разбит пункт временной дислокации подразделения ВСУ. 10 националистов ликвидировано, из строя выведена автомобильная техника.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Вчера, 11:26
На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам
На этом направлении также разбиты две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом.
На Каховском направлении группировка "Днепр" поразила наблюдательный пункт противника – уничтожены трое военных ВСУ. В населенном пункте Казацкое разбита позиция одного из подразделений. Противник потерял шесть военнослужащих и две машины.
Также ликвидирован 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести.
Ранее в экстренных службах сообщили, что за минувшие сутки боевики выпустили по левобережной части Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии.
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ХерсонХерсонская областьКаховкаПотери ВСУПроисшествияСВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииНовости
 
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