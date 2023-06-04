https://crimea.ria.ru/20230604/levyy-bereg-khersonschiny-pod-ognem-boevikov-vypuscheno-83-snaryada-1129172401.html

Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда

Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда

Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T10:41

2023-06-04T10:41

2023-06-04T10:41

херсонская область

обстрелы всу

новые регионы россии

происшествия

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

васильевка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Днем ВСУ открыли огонь по Новой Каховке, Голой Пристани, Песчановке, Алешкам, Кардашинке и Подстепному, в общей сложности по этим населенным пунктам было выпущено более 50 артиллерийских снарядов.К этому моменту информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры в результате обстрела со стороны преступного киевского режима не поступала, данные уточняются.Накануне сообщалось, что украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 99 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаСотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за суткиНа Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам

https://crimea.ria.ru/20230602/armiya-rossii-unichtozhila-v-khersone-sklad-s-5-tonnami-boepripasov-dlya-vsu-1129153319.html

херсонская область

новые регионы россии

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

васильевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, васильевка, новости, всу (вооруженные силы украины)