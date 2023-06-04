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Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда
Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда
Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T10:41
2023-06-04T10:41
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
происшествия
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
васильевка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Днем ВСУ открыли огонь по Новой Каховке, Голой Пристани, Песчановке, Алешкам, Кардашинке и Подстепному, в общей сложности по этим населенным пунктам было выпущено более 50 артиллерийских снарядов.К этому моменту информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры в результате обстрела со стороны преступного киевского режима не поступала, данные уточняются.Накануне сообщалось, что украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 99 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаСотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за суткиНа Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам
https://crimea.ria.ru/20230602/armiya-rossii-unichtozhila-v-khersone-sklad-s-5-tonnami-boepripasov-dlya-vsu-1129153319.html
херсонская область
новые регионы россии
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
васильевка
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Новости
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, васильевка, новости, всу (вооруженные силы украины)
Левый берег Херсонщины под огнем боевиков: выпущено 83 снаряда

ВСУ выпустили 83 снаряда за сутки по городам и селам левого берега Херсонской области

10:41 04.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Днем ВСУ открыли огонь по Новой Каховке, Голой Пристани, Песчановке, Алешкам, Кардашинке и Подстепному, в общей сложности по этим населенным пунктам было выпущено более 50 артиллерийских снарядов.
"Кроме того, в течение ночи украинские боевики открыли огонь по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Заводовки, Васильевки, Великой Лепетихи, всего по этим населенным пунктам было выпущено 32 снаряда из ствольной артиллерии", - рассказали в экстренных службах.
К этому моменту информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры в результате обстрела со стороны преступного киевского режима не поступала, данные уточняются.
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Накануне сообщалось, что украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 99 снарядов из ствольной артиллерии.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииПроисшествияКаховкаНовая КаховкаГолая ПристаньАлешкиВасильевкаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
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