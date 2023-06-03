На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам
В Херсонской области ударами артиллерии уничтожены гаубицы "Акация" и Д-30
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области уничтожены две гаубицы ВСУ и поражены экипажи, обстреливавшие населенные пункты, десять украинских боевиков ликвидированы. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Ночью российская артиллерия накрыла место расположения вражеской 122-мм гаубицы Д-30. Орудие уничтожено вместе с боекомплектом. Ликвидированы пятеро украинских военнослужащих, трое получили ранения различной степени тяжести.
"Днем артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", – отмечается в сообщении.
Ночью российская артиллерия накрыла место расположения вражеской 122-мм гаубицы Д-30. Орудие уничтожено вместе с боекомплектом. Ликвидированы пятеро украинских военнослужащих, трое получили ранения различной степени тяжести.
"Днем артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", – отмечается в сообщении.
Украинские боевики ежедневно обстреливают левобережье Херсонской области из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Бьют по гражданским объектам.
Накануне в Херсонской области также была уничтожена артустановка "Акация" ВСУ и минометный расчет. Коме того, рроссийские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне.
Накануне в Херсонской области также была уничтожена артустановка "Акация" ВСУ и минометный расчет. Коме того, рроссийские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне.