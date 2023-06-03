https://crimea.ria.ru/20230603/na-khersonschine-unichtozheny-gaubitsy-vsu-strelyavshie-po-naselennym-punktam-1129163444.html

На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам

На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам - РИА Новости Крым, 03.06.2023

На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам

В Херсонской области уничтожены две гаубицы ВСУ и поражены экипажи, обстреливавшие населенные пункты, десять украинских боевиков ликвидированы. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T11:26

2023-06-03T11:26

2023-06-03T11:26

сво

херсонская область

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области уничтожены две гаубицы ВСУ и поражены экипажи, обстреливавшие населенные пункты, десять украинских боевиков ликвидированы. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Ночью российская артиллерия накрыла место расположения вражеской 122-мм гаубицы Д-30. Орудие уничтожено вместе с боекомплектом. Ликвидированы пятеро украинских военнослужащих, трое получили ранения различной степени тяжести."Днем артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", – отмечается в сообщении.Украинские боевики ежедневно обстреливают левобережье Херсонской области из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Бьют по гражданским объектам.Накануне в Херсонской области также была уничтожена артустановка "Акация" ВСУ и минометный расчет. Коме того, рроссийские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшиеМожет ли Украина получить ядерное оружие – мнение

херсонская область

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россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, херсонская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, новости