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На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам
На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам - РИА Новости Крым, 03.06.2023
На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам
В Херсонской области уничтожены две гаубицы ВСУ и поражены экипажи, обстреливавшие населенные пункты, десять украинских боевиков ликвидированы. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T11:26
2023-06-03T11:26
сво
херсонская область
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области уничтожены две гаубицы ВСУ и поражены экипажи, обстреливавшие населенные пункты, десять украинских боевиков ликвидированы. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Ночью российская артиллерия накрыла место расположения вражеской 122-мм гаубицы Д-30. Орудие уничтожено вместе с боекомплектом. Ликвидированы пятеро украинских военнослужащих, трое получили ранения различной степени тяжести."Днем артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", – отмечается в сообщении.Украинские боевики ежедневно обстреливают левобережье Херсонской области из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Бьют по гражданским объектам.Накануне в Херсонской области также была уничтожена артустановка "Акация" ВСУ и минометный расчет. Коме того, рроссийские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУВСУ ударили из "Градов" по Белгородской области: есть погибшиеМожет ли Украина получить ядерное оружие – мнение
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РИА Новости Крым
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96
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сво, херсонская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, новости
На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам

В Херсонской области ударами артиллерии уничтожены гаубицы "Акация" и Д-30

11:26 03.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области уничтожены две гаубицы ВСУ и поражены экипажи, обстреливавшие населенные пункты, десять украинских боевиков ликвидированы. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Ночью российская артиллерия накрыла место расположения вражеской 122-мм гаубицы Д-30. Орудие уничтожено вместе с боекомплектом. Ликвидированы пятеро украинских военнослужащих, трое получили ранения различной степени тяжести.

"Днем артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом", – отмечается в сообщении.
Украинские боевики ежедневно обстреливают левобережье Херсонской области из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Бьют по гражданским объектам.

Накануне в Херсонской области также была уничтожена артустановка "Акация" ВСУ и минометный расчет. Коме того, рроссийские военные уничтожили склад с пятью тоннами боеприпасов для вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из местных промышленных предприятий в Херсоне.
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СВОХерсонская областьАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссияНовости
 
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