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Может ли Украина получить ядерное оружие – мнение - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Может ли Украина получить ядерное оружие – мнение
Может ли Украина получить ядерное оружие – мнение - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Может ли Украина получить ядерное оружие – мнение
США и НАТО не пойдут на передачу Украине своего ядерного оружия из-за риска ответного ядерного удара России. Такое мнение высказал военный и политический... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T19:59
2023-06-02T19:59
украина
ядерное оружие
сша
нато
россия
безопасность
поставки западного оружия украине
мнения
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. США и НАТО не пойдут на передачу Украине своего ядерного оружия из-за риска ответного ядерного удара России. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в интервью "Sputnik на русском".Он отметил, что в настоящий момент американские ядерные бомбы B61 Mod 12 хранятся на складах в Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии и находятся под контролем США. Вашингтон не может передать этим странам свои бомбы и пусковые коды к ним согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, который пока является действующим. Если американцы не могут передать свой ядерный арсенал союзникам по НАТО, то Украине оно точно не достанется, уверен эксперт.Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию. Согласно тексту, глава государства должен поручить кабмину разработать проект закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с НАТО.Экс-министр иностранных дел Польши, действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в июле прошлого года призвал Запад снабдить Украину ядерным оружием, чтобы она могла "защитить свою независимость".Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте прошлого года отмечал, что киевский режим планирует обрести собственное ядерное оружие, и Россия предпринимает меры, чтобы этого не допустить.Читайте также на РИА Новости Крым:Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнениеЧем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик СШАМир подошел к третьей мировой войне – Медведев
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украина, ядерное оружие, сша, нато, россия, безопасность, поставки западного оружия украине, мнения, алексей анпилогов, в мире
Может ли Украина получить ядерное оружие – мнение

Эксперт Анпилогов: США и НАТО не передадут Украине свои ядерные бомбы

19:59 02.06.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Атомный проект СССР"
Открытие выставки Атомный проект СССР - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. США и НАТО не пойдут на передачу Украине своего ядерного оружия из-за риска ответного ядерного удара России. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в интервью "Sputnik на русском".
Он отметил, что в настоящий момент американские ядерные бомбы B61 Mod 12 хранятся на складах в Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии и находятся под контролем США. Вашингтон не может передать этим странам свои бомбы и пусковые коды к ним согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, который пока является действующим. Если американцы не могут передать свой ядерный арсенал союзникам по НАТО, то Украине оно точно не достанется, уверен эксперт.
"У Киева действительно есть амбиции по созданию ядерного оружия. Могут ли натовцы поставить ему такие боеприпасы? Скорее всего, нет, потому что использование Украиной американского ядерного оружия означает ответный удар не только по Украине, но и по владельцу этого оружия, то есть по США. Так что появление у Украины ядерного оружия – это из области фантастики", – сказал Анпилогов.
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Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию. Согласно тексту, глава государства должен поручить кабмину разработать проект закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с НАТО.
Экс-министр иностранных дел Польши, действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в июле прошлого года призвал Запад снабдить Украину ядерным оружием, чтобы она могла "защитить свою независимость".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте прошлого года отмечал, что киевский режим планирует обрести собственное ядерное оружие, и Россия предпринимает меры, чтобы этого не допустить.
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УкраинаЯдерное оружиеСШАНАТОРоссияБезопасностьПоставки западного оружия УкраинеМненияАлексей АнпилоговВ мире
 
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